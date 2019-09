Den 23. septemper delte TV 2-programleder Vår Staude på Instagram at hun hadde mistet sin mor.

«I dag døde den elskede, helt umistelige mammaen min. Det skulle ikke vært lov. Jeg lovet henne å være sterk og glad og tenke på alt det fine i livet. Det får bli en annen gang. Nå er det bare rom for tårer», skriver Staude på Instagram.

– Fint å dele sorgen

Programlederen har tidligere i år postet flere innlegg om moren i forbindelse med kreft-sykdommen.

– Det føles fint å dele litt av sorgen og savnet på Instagram. Utrolig rørende og fint med responsen fra folk. Det er mange som har mistet noen og som vet hvor trist og vondt det er å miste mammaen sin. Den kloke, snille, kule mammaen vår som vi fikk fulgt hele veien til det var over. Sterkt og helt ubeskrivelig vondt at hun ikke er her mer, sier Staude til TV 2.

Åse Staude ble syk i vinter, og sovnet mandag inn i fredelige omgivelser på Hospice Stabæk med sine barn rundt seg.