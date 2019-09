Se United ta seg videre i ligacupen i Sportsnyhetene øverst,

Da Chelsea ble trukket som motstander i fjerde runde etter at Manchester United hadde hanglet seg videre i ligacupen, ble det samtidig klart at Ole Gunnar Solskjær må belage seg på nok en bortetur i oktober.

Fem av seks på bortebane

For etter at Arsenal har kommet på besøk på Old Trafford førstkommende mandag, står United overfor en meget tøff oktober måned.

Fem av seks kamper skal spilles på bortebane. Den ene hjemmekampen er attpåtil mot Liverpool og kommer like etter landslagspausen.

– Sånn er det, sa Solskjær ifølge Daily Mail faktisk får fire bortekamper på rad mot slutten av oktober og første helgen i november.

Uniteds kampprogram: 30. september: Arsenal, Premier League (h)

3. oktober: AZ, Europaligaen (b)

6. oktober: Newcastle, Premier League (b)

20. oktober: Liverpool, Premier League (h)

24. oktober: Partizan, Europaligaen (b)

27. oktober: Norwich, Premier League (b)

29. oktober: Chelsea, ligacupen (b)

2. november: Bournemouth, Premier League (b)

– Vi må gjøre det beste ut av det, og jeg er sikker på at vi kommer til å gjøre det. Fordi det er den type gruppe dette er, det er den type klubb vi er. Vi kommer ikke til å klage, vi kommer til å nyte det og se frem til det, sier Solskjær.

– Det siste han trengte

Det er riktig nok flere som er skeptisk til om Solskjær kan nyte det som venter de kommende ukene. Lagets problemer ble igjen tydelige onsdag kveld. United slet mot lille Rochdale fra nivå tre og trengte straffesparkkonkurranse for å avansere i turneringen.

– Det var det siste han trengte etter West Ham-kampen i helgen. Der som er interessant nå, er at den ukontrollerbare dynamikken begynner å gå for Solskjær. De kritiske røstene blir tydeligere. Samtidig sier de som er tett på ham at det vil bli gitt tid, sier TV 2s Premier League-ekspert Brede Hangeland.

Og nettopp det har United-direktør Ed Woodward gjort. Han har nylig manet til tålmodighet blant fansen og samtidig gitt uttrykk for at gjenoppbyggingen av klubben som en stormakt i europeisk fotball, vil ta tid og ikke skje smertefritt.

Laget har flere mangler, og det er et langt stykke igjen før man er tilbake tilbake på toppen, men klubben skal være fast bestemt på å returnere til en storhetstid som man levde under da Sir Alex Ferguson og Sir Matt Busby stod ved roret.

– Samtidig som en driver med et langsiktig prosjekt, så må en forsvare at man har fått muligheten på kort sikt. Det hjelper ikke å si at det vil ta to-tre år om du taper fem kamper på rad, sier Hangeland.

– Jeg tror at han får tid - helt til det kommer en situasjon der alt er bekmørkt og presset blir stort. Men vi er et stykke fra der.

Den tidligere Fulham- og Norge-kapteinen tror ikke nødvendigvis at de kommende ukene blir til et mareritt for Solskjær.

– Det er nesten som at det er bedre for United å møte gode lag. Problemet til United under Mourinho var at de slet med å bryte ned dårlige lag, det ser ut til å være tilbake. Det er der de sliter mest nå. Når de får rom, er de bedre. Arsenal burde derfor være perfekt for Solskjær.