Fredriksens formue har ifølge magasinet vokst med én milliard kroner fra i fjor.

Han mener likevel at det har vært et dårlig år og peker på at formuen hans har vokst som følge av at dollaren har styrket seg, ifølge NRK.

– Jeg tjener på dollarstyrkelsen, men vi er jo en dollarbusiness, og da er det ikke størrelsen på nettoverdiene målt i norske kroner som er avgjørende, har Fredriksen sagt til Finansavisen og TradeWinds.

Langt ned til neste

Landets nest rikeste er, som i fjor, reder Torstein Hagen i Viking Cruises, hvis formue anslås til 60 milliarder kroner.

Odd Reitan ligger på tredjeplass, med 42,4 milliarder kroner.

De neste to plassene innehas av Johan Johannson og Kjell Inge Røkke, med henholdsvis 40 og 35,5 milliarder kroner.

Rekkefølgen på Norges fem rikeste er uendret fra i fjor. Hotellinvestor Petter Stordalen var i fjor på topp-ti-listen, men har i år falt til ellevte plass. Hans formue anslås nå til å være 26,4 milliarder kroner.

Få kvinner

Blant de 400 rikeste er det listet opp 51 kvinner.

Margaret B. Garmann er fremdeles Norges rikeste kvinne og ligger i år på 22 plass – én plass opp fra i fjor. Hun anslås å ha en formue på 9 milliarder kroner.

Norge har i år 33 flere milliardærer enn i fjor, noe som utgjør til sammen 341 norske milliardærer.

Landets 400 rikeste personer har i snitt en formue på 3,5 milliarder kroner. Det siste året har de i snitt blitt 150 millioner kroner rikere.

(©NTB)