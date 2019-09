Offentliggjøringen kan skje torsdag morgen, amerikansk tid, opplyser tre anonyme kilder til CNN.

Sent onsdag kveld i Washington opplyste republikaneren Chris Stewart, som sitter i etterretningskomiteen i Representantenes hus, at det var åpnet for offentliggjøring av rapporten.

– Varslerens rapport er blitt nedgradert med minimale endringer, men er ennå ikke offentliggjort. Vi regner med at det vil skje i løpet av morgenen, sier den ene av de tre kildene til kanalen.

– Heksejakt

De uttalte seg etter at den republikanske representanten Chris Stewart i etterretningskomiteen i Representantenes hus onsdag kveld skrev på Twitter at rapporten fra en ikke navngitt ansatt i amerikansk etterretning er blitt nedgradert.

Varselet ble overlevert til Capitol Hill onsdag ettermiddag, noen timer etter at Det hvite hus offentliggjorde en utskrift fra en telefonsamtale datert 25. juli mellom president Donald Trump og hans ukrainske motpart Volodymyr Zelenskyj.



I samtalen oppfordret Trump gjentatte ganger Zelenskyj til å starte gransking av tidligere visepresident Joe Biden og hans sønn.

– Dette er den største heksejakten i amerikansk historie, trolig i hele historien, sa Trump til pressefolk etter at utskriften var offentliggjort.

– Urovekkende

En rekke kongressdemokrater som har sett på varselet mot USAs president Donald Trump, sier at innholdet er urovekkende. Også en republikaner reagerer.

Varselet fra en ikke navngitt ansatt i amerikansk etterretning, dokumentet som står i sentrum av kontroversen rundt Trumps telefonsamtaler med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, ble onsdag gjort tilgjengelig for etterretningskomiteene i Kongressen.

Demokraten Adam Schiff, som leder etterretningskomiteen i Representantenes hus, beskriver innholdet som «forstyrrende».

– Jeg fant anklagene i varselet svært urovekkende, og også veldig troverdige. Varselet avslører alvorlige overtramp og gir informasjon til komiteen som kan følges opp, sier han.

– Et troverdig dokument

Både varselet og utskriften av telefonsamtalen kan spille en sentral rolle i riksrettsprosessen demokratene denne uken startet mot presidenten.

Varselets innhold er ikke gjort kjent offentlig, men amerikanske medier har den siste uken meldt at Trump skal ha forsøkt å presse Ukraina til å granske en av hans hovedutfordrere i valget i 2020, Joe Biden, i tillegg til Bidens sønn, Hunter Biden.

Trump skal også ha holdt tilbake 3,6 milliarder kroner i militær bistand til Ukraina rett før samtalen, og demokrater vil ha svar på om midlene ble brukt til å presse Ukraina.

Toppdemokraten Chuck Schumer sier at han er enda mer bekymret etter å ha lest varselet, som han mener legger fram «fakta som skriker etter ytterligere etterforskning».