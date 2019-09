Klokken 06 torsdag morgen brenner det fortsatt godt i den russiske tråleren som ligger i havnen i Tromsø.

Brannen startet rett før klokken 11 onsdag formiddag.

Nesten 19 timer etter brannen om bord i den russiske tråleren Bukhta Naezdnik brøt ut, arbeidet nødetatene i Tromsø fremdeles med å holde kontroll på åpne flammer.

Truer sykehus

– Vi kan ikke bruke så offensive slokkemetoder som vi ellers kunne ha gjort av hensyn til nærheten til sykehuset. Når vi pøser vann rett på brannen, drives røyken opp mot sykehuset, og det kommer inn i ventilasjonsanlegget der med de følgene det kan risikere å gi, sier operasjonsleder Beate Helberg i Troms politidistrit ved 05.30-tiden.

Politimesteren i Troms politidistrikt beordret klokka 23 onsdag kveld at alle beboere innenfor en radius på 300 meter fra den brennende tråleren skulle evakueres.

Tråleren ligger til kai i Breivika havn i Tromsø.

Fare for eksplosjon

Problemer med å få kontroll over flammene og frykten for at varmen skal få en stor ammoniakktank til å eksplodere var bakgrunnen for å beordre evakuering.

Videre gjennom natten har slokkearbeidet pågått, men kraftig røykutvikling hemmer arbeidet. Eksplosjonsfaren torsdag morgen beskrives som mindre farlig.

– Slik slokkearbeidet må gjøres nå, vil denne brannen pågå lenge, minst ut dagen, sier operasjonslederen.