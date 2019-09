Bournemouth hadde gjort ti endringer på laget fra forrige ligakamp, og blant andre Joshua King fikk hvile i onsdagens kamp.

Premier League-laget klarte aldri å finne rytmen, kanskje på grunn av de gjentatte stoppene i kampen.

Problemer med flomlyset førte nemlig til at kampen ble stoppet ikke mindre enn tre ganger.

Etter at lysene skrudde seg av for tredje gang blåste til og med dommer John Busby av kampen, men han ble fortalt av Football League at en kamp kun kan avlyses dersom det er avbruddene er på totalt 30 minutter.

Kampen ble spilt ferdig, og etter hele 28 minutter tilleggstid kunne Burton fra tredje nivå slippe jubelen løs etter å ha vunnet 2-0.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende, at flomlyset går av og på på den måten. Det var et problem ingen kunne kontrollere, sa Burton-manager Nigel Clough etter kampen ifølge BBC.

– Jeg er glad kampen ble spilt ferdig, og Bournemouth var også desperate etter å bli ferdige. De ville ikke komme tilbake om et par ukers tid.

Burton møter Leicester i neste runde.