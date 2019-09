Vann er riktignok ikke noen dårlig tørstedrikk, men ifølge en studie fra St. Andrews University i Skottland gjør drikker med litt sukker, fett eller protein en bedre jobb med å holde hos hydrert lenger.

Svaret på hvorfor ligger i hvordan kroppene våre responderer på drikken, sier Ronald Maughen, professor ved St. Andrews School of Medicine og forfatter av studien, ifølge CNN.

En faktor er hvor mye du drikker av noe. Jo mer du drikker, jo raskere tas drikken opp i blodet, der den fortynner kroppens væsker og gjør deg hydrert.

En annen faktor handler om sammensetning av næringsstoffer i drikken. Studien viser for eksempel at melk er mer hydrerende enn rent vann fordi det inneholder laktose, litt protein og noe fett. Alt dette bidrar til at det tar lenger tid før væsken tas opp i blodet, og på denne måten skjer hydreringen over lengre tid. Melk inneholder også natrium, som fungerer som en svamp i kroppen og fører til at det produseres mindre urin.

Moderate mengder sukker

Likevel er det ikke så enkelt at det å bøtte nedpå en cola etter et glass juice er bedre enn å ta seg et glass vann fordi de førstnevnte inneholder sukker.

De mest hydrerende drikkene ifølge studien (rangert fra mest til minst): Skummet melk

Hydreringsløsninger

Helmelk

Appelsinjuice

Cola

Sukkerfri cola

Kald te

Te

Sportsdrikke

Vann

Vann med kullsyre

Øl

Kaffe

De førstnevnte bruker lengre tid på å komme ut i blodet, men når væsken kommer til tynntarmen blir de store sukkermengdene fortynnet i en prosess som kalles osmose. Denne prosessen drar vann fra kroppen inn i tynntarmen for å fortynne sukkeret i disse drikkene. Da føler du deg ikke lenger hydrert.

Ikke bare er disse drikkene mindre hydrerende, de inneholder også ekstra sukker og kalorier som ikke gjør deg like mett som fast føde. Står valget mellom vann og brus, bør du velge vann hver gang, sier klinisk ernæringsfysiolog Melissa Majumdar til CNN.

Nyrene og leveren vår er også avhengig av vann for å bli kvitt toksiner og vann spiller også en viktig rolle i å bevare hudens elastisitet og smidighet.

Maughan forteller at vi ikke trenger å bekymre oss for hvor hydrerende væsken vi ifører oss er.

– Er du tørst vil kroppen fortelle deg at du må drikke mer, sier han.

Hva man drikker kan likevel være svært viktig for for eksempel idrettsutøvere som trener under varme forhold med høyt svettetap.

Kan du bli hydrert av øl?

Mange har kanskje hørt at man blir dehydrert av øl. Alkohol er nemlig vanndrivende, og fører til at man tisser mer. Når det kommer til alkohol ligger nøkkelen i hvor mye man drikker.

– Øl fører til mindre vanntap enn whiskey, fordi du inntar mer væske når du drikker øl, sier Maughan.

– Sterk alkoholholdig drikke vil gjøre deg dehydrert, mens svakere alkoholholdige drikker ikke vil gjøre det.

Når det kommer til kaffe kommer det an på hvor mye koffein du inntar. En vanlig kopp kaffe med rundt 80 milligram koffein vil være omtrent like hydrerende som vann, viser studien.