Manchester United tok seg videre med et nødskrik mot Rochdale. I fjerde runde venter en langt tøffere kamp – Chelsea på Stamford Bridge.

Også Liverpool har en tøff kamp i vente. Jürgen Klopp og co. får besøk av Arsenal på Anfield.

Premier League-lagene falt som fluer i tredje runde. Blant annet gikk West Ham på et ydmykende 0-4-tap for League One-klubben Oxford, mens Joshua Kings Bournemouth måtte gi tapt for Burton – også fra nivå tre.

Dermed er det bare elleve lag fra øverste divisjon igjen. Bare Leicester slapp unna Premier League-motstand i fjerde runde.

I tillegg er det ingen Championship-lag igjen i turneringen. Det har ikke skjedd før i ligacupens 59 år lange historie, ifølge Opta.

Her er hele trekningen:

Everton-Watford

Aston Villa-Wolverhampton

Manchester City-Southampton

Burton-Leicester

Crawley Town-Colchester

Chelsea-Manchester United

Liverpool-Arsenal

Oxford-Sunderland