Det var spilt et drøyt kvarter da Benjamin Tiedemann Hansen slo opp på Pedersen fra egen halvdel. Mjøndalen så ut til å være i full balanse, men 23-åringen dempet ballen på brystet, lot den sprette en gang og klinte til fra nær 25 meter. Ballen duppet ned i mål bak en sjanseløs keeper Julian Faye Lund.

– Jeg kjente at jeg traff godt. Det var en fin ball fra Benji. Jeg dempet den, og så prøvde jeg bare, sa målscoreren til NRK.

– Jeg ble tatt litt på senga, dessverre, sa Lund.

Bortsett fra det øyeblikket var det Mjøndalen som hadde grep om kampen i første omgang, og bruntrøyene øynet semifinaleplass helt til kampen ble punktert i det 65. minutt. Martin Samuelsen stanget inn 2-0-målet på innlegg fra superveteran Christian Grindheim.

Innbytter Olivier Occean skapte spenning med sin redusering fra kort hold på en keeperretur i det 85. minutt, men innbytter Torbjørn Kallevågs skydd i krysset to minutter senere fjernet all tvil. Haugesund har for annet år på rad slått Mjøndalen ut av cupen på bortebane.

Feil avblåsning

Det kunne gått annerledes, og en situasjon i det 57. minutt vil bli diskutert lenge i Mjøndalen. Jakob Bergström kom alene med keeper etter at en Haugesund-spiller sendte et klareringsspark mot eget mål, men dommer Kristoffer Hagenes valgte å blåse offside selv om ballen kom fra motspiller.

At TV-bildene viste at Bergström ikke engang var i offsideposisjon gjorde ikke Mjøndalen-leiren mer positivt innstilt overfor dommeren. Protestene var kraftige.

Rett etter ble Christian Grindheim tatt hardt og lå nede en liten stund, men 36-åringen reiste seg og regisserte angrepet som punkterte kampen. Han kom fram på høyresiden og slo et perfekt innlegg. Samuelsen knuste Quint Jansen i lufta ved lengste stolpe og stanget ballen inn.

Gode redninger

Mjøndalen dominerte kampen i første omgang og hadde flere gode sjanser, den største da Bergström i det 38. minutt kriget seg forbi flere Haugesund-spillere inne i feltet og kom alene med keeper. Helge Sandvik svarte med en god redning.

Målvakten var god også da Jibril Bojang nikket fra kort hold etter corner midtveis i 2. omgang, men ikke like patent da han ga retur rett i beina på Occean etter Bojangs avslutning ved Mjøndalens redusering.

I fjor hentet Mjøndalen opp to mål mot Haugesund i cupen, men tapte etter straffesparkkonkurranse. Denne gang ble ikke avslutningen like dramatisk, takket være tre vakre Haugesund-scoringer. Den første var den aller vakreste.

