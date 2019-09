Se tabben i vinduet øverst! Video med tillatelse fra NRK.

Michael Karlsen, Mads Reginiussen og Ola Solbakken scoret målene som sendte Ranheim til semifinale i cupen for annen gang i klubbens historie.

Ballen var veldig mye på Larviks banehalvdel de første 20 minuttene av kampen, uten at hjemmelaget klarte å spille seg til de helt store sjansene. Gjestene lå ekstrem lavt og ga Ranheim lite rom.

Hjemmelagets spill ble ofte altfor omstendelig, og tempoet var ikke av eliteseriestandard. Fem minutter før pause fikk Ranheim lønn for sin tålmodighet. En innlegg ble slått inn foran mål av Øyvind Alseth. For en gangs skyld rakk ikke Fram-målvakten Kenneth Stenild Nielsen fram, og Michael Karlsen kunne heade ballen uhindret i mål til 1-0.

Utrolig keepertabbe

Bare to minutter senere doblet Ranheim ledelsen, en involvering Nielsen neppe vil være fornøyd med. Mads Reginiussen slo en dødball inn i feltet, ment som et innlegg.

Ballen spratt i bakken foran Nielsen. Å holde ballen burde vært en enkel jobb for Fram-målvakten, men i stedet slapp han ballen mellom sine egne bein.

– Litt uheldig av målvakten der, men vi tar det vi får. Det var til tider vanskelig å bryte gjennom, sa Reginiussen til NRK.

– Det var litt kjipt at det skjedde like før pause, men vi vet hvor mange mål Ranheim har sluppet inn etter pause, sa Fram-kaptein Sindre Lie om kalddusjen.

Økte ledelsen igjen

Laget gikk i hvert fall ut etter pause og jaktet sin redusering. Fram spilte seg umiddelbart til et par store muligheter, den største ved senegaleseren Mame Mor Ndiaye. Han kom stormende alene med Ranheim-målvakt Even Barli, men avslutningen gikk over.

Fram Larvik spilte seg til ytterligere et par hvasse muligheter, blant annet et stolpetreff bak Barlie, men etter en drøy times spill kom nådestøtet da Ranheim gikk opp til 3-0. Ola Solbakken scoret enkelt fra kort hold etter en giftig kontring.

Første semifinale på 66 år

Ranheim var NM-semifinalist også i 1953 og får et nytt forsøk 66 år senere. I Eliteserien sliter trønderlaget og har havnet under nedrykksstreken. Det er derimot jevnt og bare 2 poeng opp til sikker plass.

For cupaskeladden Fram Larvik er eventyret over. Denne sesongen har det meste gått deres vei etter at klubben i fjor var nær ved å rykke ned til nivå fire. Det var ved en anledning da bare åtte spilleberettigede spillere i stallen.

