– Det høres ut som vi er kjærester

– Vi har vært utrolig mye sammen de siste årene og vært på alle høydeopphold sammen. Vi blir veldig godt kjent, som det at vi har vært tre uker i Aspen sammen fire ganger og trener i x-antall treningstimer sammen hele tiden, sier Johaug.

– Idretten har brakt Johaug og deg sammen. Hvordan vil du beskrive forholdet dere imellom?

– «Vi møttes gjennom idretten», det høres ut som at vi er kjærester, sier Flugstad Østberg og ler.

– Vi kjenner hverandre utrolig godt etter hvert. Når man har vært så mye sammen som vi har vært de siste årene, så begynner man å gjøre de samme tingene og få de samme rutinene, uten at man tenker over det. Det er nesten litt skummelt, funderer 28-åringen.

– Føler jeg er den slabbedasken

Flugstad Østberg mener vennskapet har gitt henne mye.

– Jeg har lært veldig mye av Therese, selvfølgelig av det som har med ski og trening å gjøre, men det minst like viktige er det vennskapet vi har fått etter hvert gjennom disse årene. Vi klaffet bra fra starten og går veldig bra sammen, så da kan vi være så mange timer sammen på trening og utenom, uten at man går lei hverandre. Jeg er veldig glad for det vennskapet vi har fått, spesielt når vi er så mye sammen på samling og trening i tillegg. Det er gull verdt det, sier hun.

Selv om venninnene har vært mye sammen i mange år, har Flugstad Østberg fremdeles ikke knekket koden for hvordan Johaug får timeplanen til å gå opp.

– Hun har tusen jern i ilden hele tiden og jeg skjønner ikke hvor hun får all energien og alle timene i døgnet fra. Jeg føler at jeg er den slabbedasken i forhold. Jeg fatter ikke at hun får den der kabalen til å gå opp hele tiden. Den hverdagen hennes er ganske hektisk.