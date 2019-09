Det manglet ikke på klare løfter om billigere kollektivpriser i hovedstaden i valgkampen til De Grønne. I dag kom byrådet med forslag til neste års budsjett. Der øker billettprisene.

Raser mot MDG

Venstres gruppeleder Hallstein Bjecke raser mot det rødgrønne byrådet i hovedstaden og anklager Miljøpartiet De Grønne for å ha ført velgerne bak lyset, etter å ha sett byrådets forslag til budsjett for 2020.

– De gjør det dyrere å reise kollektivt, mens de lovet velgerne sine å gjøre det billigere å reise kollektivt.

– Løy De grønne i valgkampen?

– Ja, det gjorde de. For dette budsjettet lagde de i august. På dette tidspunktet hvor de lovet sine velgere 20 prosent lavere pris mens de stemte på dem så visste de at de bare om noen uker skulle legge frem et budsjett som sa det stikk motsatte, sier Bjercke til TV 2.

Lovet kutt på 20 prosent

Gjentatte ganger i valgkampen profilerte byråd og listetopp for De Grønne, Lan Marie Ngyen Berg, lavere kollektivpriser som et klart løfte.

– Vi går til valg på å redusere kollektivprisene i Oslo med 20 prosent.

– Det betyr månedskortet kommer under 600 kroner?

– Akkurat hvordan det vil bli fordelt mellom de ulike billettgruppene er sånn vi må komme tilbake til etter valget, sa byråden i et intervju med TV 2 16. august.

Byråd Lan Marie Ngyen Berg hadde ikke anledning til å stille til intervju med TV 2 i dag. Men i et skriftlig svar skriver De Grønne: «Nå forhandler vi i De Grønne om dette både i Oslo og Viken. Vi ønsker å få kollektivprisene ned».

– Månedskortet blir dyrere

I budsjettet for neste år, som den samme byråden var med å legge frem i dag, står det «Dette innebærer at billettprisene i 2020 må økes med en beregnet helårseffekt med på 82 millioner utover ordinær prisjustering».

Teksten i budsjettet for Venstre til å se rødt når de omtaler MDG.

– Som følge av dette budsjettet kommer kollektivprisene til å øke med omlag 5 prosent, dvs at et månedskort som i dag koster 750 kommer til å koste 780-790 kr med dette budsjettet, mens MDG lovet å sette prisen end til 590 kroner. de går i helt motsatt retning, sier Hallstein Bjercke.

Også i januar i år økte billettprisene på kollektivtrafikken i Oslo. Da økte prisen på månedskort til 750 kroner.