Det norske VM-håpets dramatiske ulykke: brakk kinnbeina, ganen, neseveggen og overkjeven

Mathisen, som neste år skal sykle for det norske laget Hitec Products-Birk Sport, gjorde comeback i Norgescup-runden på Skogn, i Levanger, i slutten av april, og vant like så godt åpningstempoen der.

– Jeg blir glad, stolt kanskje, for at jeg har fått det til. Men det har vært en ganske lang vei, da. Det som trigget meg, når jeg hadde lagt de fysiske problemene bak meg, var at jeg på en måte fant kjærligheten til syklingen på nytt. Jeg merket at jeg savnet det, forteller hun.

Mathisen er nå 18 år og skal sykle for Norge i sitt andre VM på juniornivå. I den krevende løypen i Innsbruck i fjor kom hun inn på en 50. plass.

– Jeg har lært mye. Jeg kjenner at jeg er kjempetakknemlig, på en måte, for det som skjedde. For jeg har aldri følt meg så heldig som jeg følte meg på det sykehuset. Alle som hjalp meg: kirurger, sykepleiere som var så snille, venner, familie... Og jeg har aldri før vært så glad for ting jeg har. Så jeg tar med meg at jeg har blitt veldig bevisst på hvor heldig jeg er. Man er jo kjempeheldig som har muligheten til å velge å drive med sykling. Så jeg tar med meg at jeg setter veldig pris på ting, og at jeg har lært mye om mentalitet og meg selv, sier hun.

Det norske laget stiller ikke som favoritter i fredagens fellesstart, men Mathisen har likevel troen på et godt resultat.

– Løypa skal passe meg veldig bra. Så man har lov til å håpe på alt, egentlig. Og om man gjør ting riktig taktisk, så kan det gå veldig bra. Man kommer ikke på ritt uten å drømme om seieren, på en måte, men topp 10 er vel et realistisk mål.