Derfor blir hun avgjørende for norsk VM-suksess

Med boller, kake og sang ble Stine Bredal Oftedal gjort stas på onsdag, på 28-årsdagen.

– Det var litt ekstra tungt å stå opp i dag. Hehe, neida, det er vel som vanlig. Men de har gjort ekstra stas på meg i dag, så det var hyggelig

– Hun fikk boller med lys på og to sanger. Hun elsker jo sånne ting. Ikke. Så jeg tror hun synes det var fint når sangen var ferdig, ler Camilla Herrem.

Men det er klart kapteinen skal bli gjort stas på. Etter ni år med de norske håndballjentene har hun vokst seg til å bli en av de største profilene på det norske laget.

– Det begynner å bli noen år. Jeg har plutselig spilt noen mesterskap. Jeg følte jeg gikk tidlig fra å være hun nye, unge til veletablert, men jeg er ekstremt takknemlig for alt jeg har fått være med på.

Landslagssjefen er imponert over hvordan hun har tatt lederrollen i dette laget.

– Stine har massiv erfaring. Hun har spilt i dette laget siden 2010, EM på hjemmebane. Hun er først og fremst en outstanding playmaker og spiller og i kraft av det en ledertype. Så har hun vokst i kapteinsrollen. Spillere ser opp til henne. Hun er omtenksom, sier Thorir Hergeirsson.

Det er kvaliteter som kanskje blir viktigere enn noen gang i en VM-oppkjøring hvor landslaget mangler hele ni profiler.

Til VM i Japan er det klart at Katrine Lunde, Kari Aalvik Grimsbø, Kjerstin Boge Solås og Nora Mørk ikke spiller. På onsdagens pressetreff bekreftet Thorir Hergeirsson at det ikke ser så lyst ut med tanke på deltagelse for Veronica Kristiansen, Amanda Kurtovic og Henny Reistad. Vilde Ingstad, som står over Intersport Cup med en trøblete rygg, og Stine Skogrand som fikk barn i mai, ligger begge an til å komme med.

– Vilde Ingstad ser vi på som veldig sannsynlig at blir med til VM. Også Stine Skogrand ser det lovende ut for, men som nevnt tidligere er det en flere ting å ta hensyn til, men de har gode muligheter til å slå seg inn i en VM-tropp. De øvrige spillerne som er ute, de ser det ut til at det kan spøke for deltagelse for. Noen er veldig klart ikke med og det begynner å bli dårlig tid når det gjelder enkelte av de, sier Landslagssjef, Thorir Hergeirsson.

– Det er på det mest ekstreme nå. Det er en litt spesiell situasjon, men jeg er fortsatt rolig på det. Det å miste store profiler merker man i et lag. Jeg håper bare de blir friske så er det heldigvis mange andre som er gira på å gjøre det bra, sier Bredal Oftedal.