De prøver å endre verden til et bedre sted. Svenske Greta Thunberg (16) og Michael Moore (65) har mye til felles. Denne uka gjestet de Skavlan i New York.

Michael Moore er mannen bak de USA-kritiske dokumentarfilmene som Sicko, Fahrenheit og Bowling for Columbine.

Kritisk mot våpenloven

Den Oscar-vinnende dokumentarfilmskaperen hadde håpet å se større ringvirkninger av sin journalistikk. Særlig etter filmen Bowling for Columbine.

Filmen kom i 2002, og retter søkelyset mot våpen-kulturen i USA.

– Prisen jeg har måtte betale for å endre noe, er at jeg har feilet. Jeg lagde en film rett etter den første masseskytingen i skolen Columbine, for å prøve å hindre at dette skjer igjen, sier Moore.

Det har ikke vært noen suksess, mener han.

– Det er nå 17 år siden, og vi vet hva som har skjedd disse årene, sier den amerikanske filmskaperen.

Var på drapsliste

Etter at filmen kom ut, opplevde Moore flere alvorlige trusler som kunne kostet hans liv.

– Den massive hatet kom nok etter at jeg lagde filmen om våpen.

Blant annet fikk han varm kaffe kastet etter seg. Det var også en mann som planla å bombe huset hans.

– En mann kom ut av Starbucks i en fin dress. Han så meg, og ble forbannet. Han tok av lokket på den varme kaffen og kastet den i ansiktet mitt. Men det verste var mannen som lagde en bombe for å bruke den på huset mitt, forteller han.

Mannens planer gikk heldigvis ikke som de skulle.

– En kveld vasket han sin AK-47, som gikk av ved et uhell. En nabo hørte det, og politiet kom og arresterte ham. Han hadde en liste over folk han skulle drepe. Han havnet i fengsel, sier Moore.