Hold på hatten: – Ruskete høstvær og en kraftig nordavind i vente

Etter flere dager med et høytrykk som har gitt ganske stabilt vær i #Norge, vil det de neste dagene svekkes og trekke østover. Dette gir plass til et lavtrykk som vil bevege seg inn mot Sør-Norge 🌧️🌬️ Nord-Norge vil i motsettning få et par tørre dager🌤️ pic.twitter.com/8i5m3dTx3Q