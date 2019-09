Det melder Øst politidistrikt.

Den skadde blir fraktet til Akershus Universitetssykehus med det som betegnes som alvorlige skader.

Politiet fikk beskjed om hendelsen klokken 16.52. Meldingen kom fra vitner til knivstikkingen.

Det ble først meldt at én gjerningsmann hadde stukket fra stedet, men politiet opplyste kort tid etter at de jaktet to gjerningspersoner.

En mann og en kvinne ble sett syklende vekk fra stedet. Mannen er beskrevet som skjegget og iført lue.

– Vi jobber nå med å få kontroll på disse. De ble sett syklende i retning Ski stasjon. Vi har alt av ledige enheter i området inne i søket, sier operasjonsleder Ronny Årstein i Øst politidistrikt til TV 2.

Like etter klokken 17.30 opplyser politiet at tre personer som kan knyttes til knivstikkingen er pågrepet på Ski stasjon. Det er en kvinne og to menn som er pågrepet.

Politiet vet foreløpig lite om bakgrunnen og motivet for knivstikkingen. Hvorvidt det er noen relasjon mellom offeret og de pågrepne er også uvisst.

– Det er det for tidlig å si noe om. Vi har flere vitner vi holder på med å avhøre, sier Årstein.

I forbindelse med dette har det oppstått forsinkelser og innstillinger på Østfoldbanen ved stasjonen, ettersom politiet fryktet at gjerningspersonene skulle komme seg på et tog. Bane Nor jobber med å avklare situasjonen.

Saken oppdateres.