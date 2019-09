Greta: – Det er jeg som bestemmer

Tidligere denne uken talte Greta Thunberg (16) for verdens mektigste mennesker, under FNs klimatoppmøte. Siden da har kritikken og spekulasjonene ikke latt vente på seg.

Det har ikke gått mange dagene siden hun holdt talen, når hun setter seg i stolen ved siden av Skavlan i New York.

I FN-møtet gikk hun hardt ut mot det mektige publikumet, som hun mener for lengst burde ha tatt tak i klimaødeleggelsene.

«Og alt dere snakker om er penger», var blant kritikken hun rettet mot verdenslederne.

Vil kritisere uansett

For litt over et år siden satt hun utenfor Riksdagshuset i Sveriges hovedstad med en plakat: «Skolestreik for klimaet». Slik ble verden introdusert for den unge og engasjerte klimaaktivisten - og ringvirkningene av dette bildet skulle vise seg å bli enorme.

Flere klimastreiker og en solcelledrevet seiltur senere, var hun i New York og holdt tale foran verdens mektigste mennesker. Siden da har kommentarer rundt hennes ve og vel haglet rundt klimaaktivisten. Ofte bunner kommentarene i spekulasjoner om at folk rundt Thunberg presser henne. Mange mener hun er for ung til å ta på seg ansvaret hun er kjent for.

Det synes Thunberg selv er bortkastet tid.

– Det er så klart irriterende at folk bruker tiden sin på det, når de kan gjøre nytte i stedet. Men det kommer alltid til å være mennesker som finner noe å klage på, og hvis de ikke finner noe, så finner de på noe, sier hun.

Hun mener at det ikke er noe poeng i å prøve og motsi kritikerne.

– Hvis jeg hadde brukt all min tid på å svare på rykter og konspirasjonsteorier og si at dette ikke er sant for å forsvare meg, så hadde de fremdeles fortsatt, sier Greta Thunberg.

– Det er han som er barnet

Greta Thunberg er som 16-åringer flest. I Skavlan har hun på seg joggebukse, joggesko og en hettegenser som henger over en rosa t-skjorte med tiger-mønster. Den lange hestehalen rekker helt ned til stolsetet.

Som reisefølge til New York har Greta Thunberg med seg sin far. Hun er ikke helt sikker på hvor glad han er for å måtte være med.

– Jeg tror egentlig ikke at han vil være med, men som pappa har som ansvar å følge meg. Jeg er jo ikke myndig, sier hun.