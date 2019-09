Politi droppet hundesøk i jakt på brutale kidnappere

I februar 2015 ligger Petter Slengesol sterk forslått bak i sin egen varebil. Han er brutalt mishandlet når kidnappere forlater det blodige åstedet. Høyst sannsynlig til fots. Men hvor langt og i hvilken retning, er usikkert.

I desember 2015 blir forretningsmann Reidar Osen brutalt mishandlet bak i sin private varebil. Den parkeres til slutt i et område med lite trafikk, før kidnapperne stikker av. Også her har de sannsynligvis gått en ukjent strekning til fots.

MISHANDLET: Reidar Osen og Petter Slengesol ble begge kidnappet og mishandlet i sin egen bil. Foto: TV 2 / Privat

Tilbake i begge varebilene ligger spor og lukt fra gjerningspersoner som har oppholdt seg i de trange lasterommene i opptil et par timer.

For en trent politihund vil dette normalt være et svært godt utgangspunkt i jakten på voldsmennene.

– Kan ha stor betydning

– Ja, det kan ha stor betydning og det er viktig å komme raskt på plass med hund, forklarer Rune Grimstad, politiførstebetjent og leder i Norsk politihundelag.

Politimannen uttaler seg på generelt grunnlag om kidnappingssakene når han sier at hund må på plass når området er mest mulig «jomfruelig».

– Kommer man tidlig inn langs en skogsbilvei eller til et litt avsidesliggende område, er det gode muligheter til å finne spor etter en gjerningsmann, sier Grimstad.

Han forklarer at i områder med mye folk og trafikk kan det være mer komplisert å søke og faren for feilsøk øker.

Men i begge kidnappingssakene i Bergen ble varebilene parkert og forlatt i områder hvor det ikke er stor trafikk av mennesker rundt åstedet.

– Det er alltid en fordel at en hund kommer inn i bildet før spor forsvinner. En hund kan finne alt som er berørt av menneskelukt i området rundt et åsted, sier Grimstad.

– Kunne oppnådd mye

– Det er viktig å få sporutgang og retningen, fordi det kan gi et bilde av en fluktrute. Og det er viktig å være raskt på plass, sier hundefører Kai Iversen som har jobbet 30 år i politiet.

Den nå pensjonerte hundeføreren mener at det i disse to sakene i Bergen umiddelbart burde vært satt inn hundesøk.

– Hadde politiet satt inn hunder på et så tidlig tidspunkt som mulig, kunne man oppnådd mye, mener Iversen til TV 2.

Å kjenne fluktveien gir politiet muligheter til å avhører vitner som bor eller har oppholdt seg langs ruten. Dessuten kan eventuelle kamera gi viktige opplysninger.

– Det er naturlig at hund rekvireres fra operasjonssentralen og at hund blir satt inn for å løse oppdraget. Min erfaring fra blant annet Oslo politidistrikt er at hundesøk er svært effektivt og ofte brukt når det er riktig, forklarer Iversen.