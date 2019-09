I videoen øverst i saken kan du høre hvordan skuespillerne, med tårer i øynene, forteller om komiker, regissør og manusforfatter Hans Ingemanssons' bortgang.

Stort tap

Den nye sesongen av den populære komiserien Solsidan kommer på TV 2 Sumo og C More 6. oktober. Da vi møtte Solsidan-skuespillerne på lanseringsdagen i Stockholm denne uken, var stemningen preget av både glede og sorg.

Glede for å se alle sine medskuespillere igjen. Sorg for å minnes at denne sesongen inneholder de to siste episodene Ingemansson noen gang vil regissere.

VENNER: Felix Herngren jobbet sammen med Ingemansson på flere prosjekter. Foto: Ingvild Gjerdsøe

– Han var en veldig nær kollega og venn. Jeg tror alle har blitt påvirket av dødsfallet. Det var en tøff beskjed å få. Det er et stort tap for meg som menneske, men også for humorsjangeren i Sverige, sier Felix Herngren, som spiler Alex i Solsidan.

Ingemansson døde 18. september, kun 54 år gammel. Foruten Solsidan, er han og Felix Herngren kjent for å ha regissert den Oscar-nominerte filmen «Hundreåringen som klatret ut gjennom vinduet og forsvant» sammen.

RØD LØPER: Her er Hans Ingemansson på rød løper sammen med skuespiller Elin Klinga. Foto: Stella Pictures

Han er også en kjent standupkomiker. Det er slik Solsidan-skuespilleren Johan «Fredde» Rehborg best husker ham.

– Det er uhyret sørgelig og tragisk. Han var en dyktig komiker. Jeg hjalp han med å komme i gang med standup også. Vi hadde det alltid morsomt sammen på settet. Det er de minnene jeg tenker på, sier en tydelig preget Rehborg.

Stor sorg

Henrik Dorsin, som har vunnet TV-prisen «Kristallen» for sin rolle som Ove i Solsidan, var en nær venn av komikeren.

– Jeg har ikke forstått det enda. Det er forferdelig og fortvilende, sier Dorsin, og fortsetter:

SOLSIDAN: Den sjette sesongen kommer etter det som egentlig skulle være en avsluttende Solsidan-film. Foto: Pressebilde

– I dag er første gangen vi (Solsidan-skuespillerne, journ. anm) treffes etter at det har skjedd. Det er rystende.

Mia Skäringer, kjent som karakteren Anna, sympatiserer veldig med Dorsin og de andre som kjente Ingemansson. Selv hadde hun mest et profesjonelt forhold til han, men vil fortsatt kjenne på savnet.

– Det er utrolig sørgelig og uvirkelig. Han var en varm regissør. Han var jævlig fin å ha i teamet. Det er ingen som kan fylle hans plass. Det blir et tomrom.