Ønsker å gjøre en tur til verdensrommet like billig som en tur til Disneyland

Ellers i romturismen er også aktører som Virgin Galactic, Elon Musks SpaceX og Amazon-sjef Jeff Bezos' Blue Origin kommet langt i sine planer. Også Den internasjonale romstasjonen har åpnet opp for å utnytte det kommersielle potensialet i romfart.

Oppkalt etter nazi-forsker

Alatorre sier at han har hentet brorparten av inspirasjonen for designet fra et konsept som ble utviklet av Wernher von Braun på 50-tallet.

I begynnelsen vil den høyst uvanlige hotellopplevelsen være for dyr for folk flest, men det ønsker selskapet å få gjort noe med over tid. Illustrasjon: The Gateway Foundation

Stasjonen er også oppkalt etter samme mann, og nettopp det kan vise seg å bli kontroversielt. von Braun var en romfartsingeniør som blant annet jobbet for nazistregimet mens han bodde i Tyskland. Senere i karrieren er han mest kjent for å ha jobbet på USAs Apollo-program.

– Den grunnleggende fysikken til stasjonen og hvordan den roterer har ikke endret seg siden 50-tallet, sier Alatorre.

Den store forskjellen ligger i dagens moderne materialer. Elementer som karbondeler og 3D-printing gjør at et slikt konsept er langt mer gjennomførbart i dag enn under von Brauns tid.

Her av de 24 modulene vil ha opp mot 500 kvadratmeter gulvplass i hver. Illustrasjon: The Gateway Foundation

Det er dog fortsatt noen spørsmål som er ubesvarte, blant annet hvor skadelig det kan være for menneskekroppen å oppholde seg i lav tyngdekraft over lengre tid. Turister vil ventelig ikke være der lenge nok til at det er farlig, men ansatte ved stasjonen kan tilbringe flere måneder der av gangen.

Alatorre sier imidlertid til CNN at de vil tilpasse tidsrommet folk skal oppholde seg der etter hva som behøves, og at de mener dagens forslag vil «fungere perfekt».

Vektløs basketball og trampolinehopping er blant aktivitetene man kan teste ut om bord i Von Braun Station. Illustrasjon: The Gateway Foundation

Vil gjøre det like billig som Disneyland

Selv om konseptet kanskje høres noe utopisk ut i dag, er Alatorre fast bestemt på at dette vil favne bredt.

– Folk vil ønske å dra for å oppleve dette fordi det er en kul ting de aldri har gjort før. Vårt ultimate mål er å skape en «stjerneskip-kultur» der folk reiser til og bor og jobber i verdensrommet, og at de ønsker å være der. Vi tror det er en etterspørsel for det, sier Alatorre.

Den ene siden vil være heldekt av solcellepaneler som skal forsyne stasjonen med strøm. Illustrasjon: The Gateway Foundation

De første årene vil det svært ambisiøse hotellet være langt utenfor prisrekkevidden til folk flest, men det ønsker The Gateway Foundation å gjøre noe med ettersom årene går.

– Etter hvert vil det å reise ut i verdensrommet bare være enda et alternativ når folk skal velge sin feriedestinasjon, akkurat som om de skal på et cruise eller en tur til Disney World, skriver selskapet i pressemeldingen.