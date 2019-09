I tillegg til fire passasjerer, inneholdt ubåten over 5,4 tonn kokain. Fangsten har en gateverdi på nesten én og en halv milliarder kroner. Hvor smuglerne kom fra og hvor de skulle er foreløpig ikke kjent.

Kystvakten hentet ut et halvt tonn kokain av ubåten. Grunnet ubåtens svake konstruksjon, anså kystvakten det som risikabelt å hente ut resten, som sank til havets bunn sammen med ubåten.

Den overraskende fangsten fant sted tidligere denne måneden, og den amerikanske kystvakten har nylig offentliggjort en video av hendelsen.

BRØKDEL: Kystvakten fikk kun med seg en liten del av fangsten ut fra ubåten. FOTO: Luke Clayton/U.S Coast Guard District 7 PADET Jacksonville

– Det finnes ingen ord som kan beskrive hvordan mannskapet føler seg nå, sa Matthew Waldon, kommandant i kystvakten, etter den oppsiktsvekkende fangsten.

Det senkede fartøyet målte 12 meter, og er hva kystvakten omtaler som en såkalt «narko-ubåt». Disse båtene er konstruert spesifikt for smugling av narkotika, og brukes flittig av Sør-Amerikanske karteller. Mens de ikke kan dykke under overflaten som en vanlig ubåt, er de bygget for å skjule skroget under overflaten.