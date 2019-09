Leketøyfirmaet Mattel er mest kjent for sine feminine Barbiedukker. Nå lanserer de kolleksjonen "Creatable world", som skal være helt fri fra merkelapper.

Ikke bare kjønnsnøytrale

Kolleksjonen skal ha et bredt utvalg av hårlengder og hudfarger, og dukkene skal ha en tvetydig kroppsfasong, melder APTN.

– Barn fortalte oss at de ikke ønsket å bli fortalt hva de skulle leke med eller hvordan, sier designansvarlig Kim Culmone.

UTVIKLER: Kim Culmone er ansvarlig for design, Barbie og motedukker hos Mattel. Foto: APTN.

Ulikt tilbehør gir barna valgmuligheter.

– Noen klær er mer feminine, andre er mer maskuline, så kan barna kombinere slik de ønsker, sier hun.

Utfordrer normer

Dukkene kan få folk til å forandre tankegang, eller tenke over hvorfor man tenker som man gjør, mener sosialentreprenør Jess Weiner.

– De utfordrer prinsippene vi er oppdratt til, som er at noe er ment for gutter, mens annet er ment for jenter, sier hun.

– Jeg tror kolleksjonen fører folk i riktig retning, som er å utforske en ikke-binær måte å uttrykke seg på, sier Weiner.

Inkluderer eksperter

Tidligere har Mattel mottatt kritikk for Barbies perfekte kroppsfasong. Dukken er kjent for sine lange, tynne ben, smale midje og blonde hår.

I 2016 lanserte de Barbiedukker med et større mangfold av kroppsfasonger og hudfarger, og tidligere i år lanserte de dukker med funksjonshemninger.

Mattel konsulterte med barnelege Cara Natterson under utviklingen av "Creatable world".

ANDROGYN: Slik ser en av dukkene i kolleksjonen ut. Foto: APTN

– Jeg ble spurt om å se på dukkens kroppsfasong, og prøve å forstå hva som var passende når det gjaldt størrelse, proporsjoner og det estetiske ved dukkens fysiologi, sier Natterson.

Hun hevder at en slik kolleksjon bryter ned alle barrièrer for å leke.

– Kolleksjonen vil ha en sosial og kulturell påvirkning på barna, og en påvirkning på dynamikken mellom forelder og barn, sier Natterson.

Vil åpne for dialog

Talsperson for Let Toys Be Toys, Megan Perryman, sier at dukker er viktig for å tilegne barn empati, gjennom å la dem rollespille verden rundt dem.

– Enhver dukke som lar barn leke på denne måten er svært viktig, sier hun.

Culmone sier at Mattel ser på denne kolleksjonen som en mulighet til å åpne opp dialogen om hva dukker er for, og hvem de er for.

– Mens verden feirer den positive påvirkningen inklusivitet har, har vi virkelig troen på at det var på tide å lansere en kolleksjon av dukker fri for merkelapper og fri for regler.