Mannen ble pågrepet i fjor sommer, etter at politiet lenge hadde etterforsket saken.

Han er blant annet domfelt for å ha overfalt syv kvinner og kvalt eller forsøkt å kvele dem. To av kvinnene har han enten voldtatt eller forsøkt å voldta.

I tillegg er mannen dømt for to sovevoldtekter.

Statsadvokat Sturla Henriksbø ba i retten om 12 års forvaring for mannen.

– Så har retten vært enig med påtalemyndigheten i skyldspørsmålet, og også om at det er nødvendig med forvaring for å verne samfunnet, sier Henriksbø til NRK, som først omtalte dommen.

Den 38 år gamle mannen er domfelt en rekke ganger tidligere, blant annet for vold.

Av dommen fremgår det at tiltalte selv har filmet flere av handlingene har nå er domfelt for. Flere av kvinnene har utviklet angst- og stresslidelser som følge av hendelsene.

«De fornærmede har forklart at de følte at de mistet kontroll, og at de fryktet at de skulle bli drept eller voldtatt», heter det i dommen.



TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra 38-åringens forsvarer Sol Elden.