Hergeirssons mareritt: – Det kommer vel noen grå hår uansett

Se håndballjentene i Intersport Cup på TV 2 og TV 2 Sumo fra torsdag.

Norge møter Argentina, Japan og Brasil i TV 2-sendte Intersport Cup i Stavanger dagene som kommer. Denne erstatter kampene som vanligvis spilles i Norge i november.

– Dette er turneringen vi får før VM. Den skal brukes godt. Det er noen spillere på rekruttlaget som kan slå seg inn i VM-troppen, sier landslagssjef Hergeirsson.

For med flere av de etablerte stjernene ute med skader, er mange unge og lovende spillere på plass i Stavanger.

Hergeirsson tror venstrehendte Skogrand kan spille VM. Hun ble mamma i vår, men er ikke med i Stavanger.

– Når det gjelder Skogrand går det veldig bra med henne. Hun har god mulighet til å rekke å slå seg inn i en VM-tropp, men samtidig er det lurt å være klok nå. Men det ser flott ut, sier islendingen til TV 2.

Skadetrøbbel

En rekke spillere er uaktuelle på grunn av skader. Katrine Lunde, Kari Aalvik Grimsbø, Nora Mørk og Kjerstin Boge Solås blir ikke å se i mesterskapet.

I tillegg er Veronica Kristiansen, Amanda Kurtovic og Henny Ella Reistad mest sannsynlig ikke aktuelle.

– De teller vel sju stykk som kunne ha vært her om de var friske. Det ser ut som det kan spøke med deltakelse, ja. Noen er helt klart ikke med, og det begynner å bli dårlig tid, medgir Hergeirsson.

– Man må bare takle det. Jeg synes mest synd på de som sitter hjemme med en stor skade, som ikke kan få være med her. Så er det kjipt for oss også, for de er ganske viktige alle de som er hjemme nå. Da må man være flinke til å ta vare på de som er her, sier Camilla Herrem.

– Ingstad veldig aktuell

De som trolig rekker mesterskapet er nevnte Skogrand og Vilde Mortensen Ingstad.

– Når det gjelder de som ikke er med her, ser vi på Vilde Ingstad som veldig aktuell. Nå gjaldt det å ta å ta en liten pause og få undersøkt ryggen. Hun går inn i en hektisk periode i Champions League med Esbjerg. Hun er absolutt veldig aktuell.

Med de enorme skadeproblemene, kan man jo undre på om ikke landslagssjefen har fått noen ekstra grå hår i løpet av sommeren.

– Jeg har ikke sett meg i spillet, men det kommer vel noen grå hår uansett. Det er veldig synd at gode spillere ikke kan delta på grunn av skade, men samtidig skal vi lede laget som er tilgjengelig til enhver tid og jeg blir egentlig bare motivert av utfordringer. Jeg ser egentlig bare muligheter og ikke bare gevinst på kort sikt, men også lengre sikt, sier Hergeirsson til TV 2.