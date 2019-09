Tirsdag morgen gjestet Linn Skåber og Anne Marie Ottersen God morgen Norge for å snakke om tredje sesong av serien Best Før, som har premiere på TV 2 ikveld klokken 22.40.

Et av de mest sentrale temaene som skildres i serien er hvordan Skåbers karakter, Lena Danielsen, opplever midtlivskrisen. Selv har hun kjent på samme krise en god stund:

– Jeg tror jeg følte på midtlivskrisen første gang da jeg var 14, ler Skåber.

– Jeg har alltid vært så veldig glad i livet, og alltid syntes at livet har vært så kul en hobby. Første gang man får opplevelsen av at noe har en slutt, begynner man å tenke at «det har jeg ikke lyst til». Jeg har hatt det så bra i hver en alder, sier Skåber, og henvender seg til Ottersen, som sier seg enig.

Uaktuelt med botox

En midtlivskrise innebærer gjerne et ønske om å holde seg ung lengst mulig. Men botox eller andre plastiske inngrep har ikke skuespillerne noen tro på.

– Noen sånne greier med trynet det gjør ikke jeg altså, konstaterer Ottersen.

– Jeg har heller aldri gjort det, men jeg har heller aldri fordømt det, fordi jeg tenker at det er på en måte en slags livsbejaenhet i det, du vil liksom sloss mot Gud da, skyter Skåber inn.

Samtidig poengterer de to at botox også ikke er noen fordel når man jobber som skuespiller, ettersom man mister mimikken i fjeset.

Takler det bedre enn gutta

På spørsmål fra programleder Morten Sandøy om midtlivskrisen oppleves verre for kvinner enn for menn, er Ottersen klar i sin mening.

– Ja! Men det tror jeg er fordi at menn later som de ikke har det, sier Ottersen, og mener man heller kan se det på andre måter.

– Den nye Porschen, motorsykkelen, tupéen, farging av håret, bli brun og få hvite, nye tenner eller hva det måtte være. Da er du der, ler Ottersen.

Skåber refererer til en episode i serien hvor eksmannen til karakteren hennes er opptatt av at håret på hodet hans er plantet – det er ikke en tupé. Begge damene tror kvinner innfinner seg med situasjonen mer enn menn.

– Jeg tror vi står mer ved det, vi er mer klar over det enn de gutta, mener Ottersen.

– Men kvinner og menn burde samarbeide. Menn kunne jo fått det håret som vi har på haka, ler Skåber.