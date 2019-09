Hendelsen fant sted i Oslo en tirsdag ettermiddag i mai.

Ifølge fornærmedes forklaring kjenner han ikke mannen som plutselig stod på døra og spurte om han kunne bekrefte fornavnet sitt.

«Da N.N. (fornærmede) bekreftet dette, ble inntrengeren vill i blikket», refererer tingretten fra mangemillionærens forklaring.

Ristet seg løs

Den nå domfelte mannen skal ha pekt den avsagde haglen mot fornærmedes bryst og presset ham opp mot en vegg.

«Legg deg ned og ikke skrik, ellers skyter jeg», skal han ha sagt.

Da gjerningsmannen i et lite øyeblikk snudde seg, valgte fornærmede å løpe ut på balkongen. Derfra hoppet han ned på et tak, før han løp mot kanten.

AVSAGD: Haglen var ikke ladd, men skal ha blitt brukt til å true mangemillionæren. Foto: Politiet

På et tidspunkt under flukten mener fornærmede at haglemannen fikk tak i foten hans, men at han fikk ristet seg løs fra grepet.

Fordi han trodde innbruddstyven var hakk i hel, hoppet mangemillionæren de fire meterne ned fra taket og landet på asfalten.

Han fikk hjelp fra folk i nærheten og ble raskt fraktet til sykehus, der det ble påvist ankelbrudd, håndleddsbrudd og flere bekkenbrudd.

«Sjokk og vantro»

Under rettssaken ble fornærmedes voldsomme Bitcoin-formue et sentralt tema. Tiltalte forklarte at han var kjent med formuen, men mener politiet har tatt feil mann.

Ifølge tiltalte var han aldri på stedet. Han hevder å ha snakket med en bekjent som viste ham en bag med en hagle og en del andre effekter. Tiltalte mente også at den utpekte kameraten hadde noe uoppgjort med fornærmede.

FUNNET SLIK: Denne bagen fant politiet i en container i nærheten av mangemillionærens leilighet. Foto: Politiet

Da han ble pågrepet noen timer etter hendelsen og fikk vite at han var siktet for et ran, reagerte tiltalte ifølge egen forklaring «med sjokk og vantro».

I retten ble det vist bilder fra overvåkingskamera i oppgangen der fornærmede bor. Dommerne mener det er liten tvil om at det er tiltalte som vises på bildene.

Bag i container

Da politiet ransaket hjemme hos mannen, fant de også en genser med samme logo som på genseren som vises på overvåkingen.

Bagen med den avsagde haglen, håndjern, strips og andre gjenstander ble funnet i en container i nærheten av leiligheten til fornærmede.

For øvrig bemerker retten at mangemillionærens versjon stemmer bra med vitneforklaringer på stedet. Fornærmede er overbevist om at tiltalte er den samme mannen som truet ham med hagle.

Politiadvokat Børge André Kristiansen ba i retten om ett år og fire måneders fengsel for mannen i 40-årene, men retten landet altså på ett år og to måneder. Kristiansen er likevel godt fornøyd med dommen, opplyser han til TV 2.

Mannen i 40-årene er også tidligere domfelt for ran. Hans forsvarer har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser.

Fornærmedes advokat, Kajsa Luise Tafjord Normannseth, ønsker ikke å kommentere saken.