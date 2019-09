Solskjær har startet bedre enn både Klopp og Pochettino

Mandag fra kl. 20.15: Se Manchester United-Arsenal på TV 2 Sport Premium eller Sumo!

Kristiansunderen har ledet Manchester United i 27 Premier League-kamper.

14 seirer, seks uavgjort og sju tap er fasiten. Det gir 48 poeng.

Tall TV 2 har fått av statistikktjenesten Opta, viser at poengfangsten er bedre enn hva Jürgen Klopp og Mauricio Pochettino kunne vise til etter 27 kamper med henholdsvis Liverpool og Tottenham.

Klopp plukket 43 poeng, og Pochettino 47.

Duoens situasjon var ikke ulik Solskjærs. De tok over to staller der flere spillere enten var overflødig, eller så passet de ikke til spillestilen. Og den første målsettingen var klar: Få klubben tilbake i Champions League.

– Det blir for enkelt

TV 2s fotballekspert Petter Myhre er imidlertid ikke helt solgt, og påpeker at statistikken har klare svakheter. Han legger blant annet til grunn at Klopp prioriterte Europaligaen foran Premier League, noe som ga et utslag på tyskerens poengfangst.

– En kan ikke bare lese tall, sammenligne og si at «det er bra, og det er dårlig.» Det blir for enkelt, slår Myhre fast.

– Det som er greien med Solskjær, er at han hadde en fantastisk start der de overpresterte resultatmessig. Da blir standarden satt. Han fløt på en ekstrem medgang i en lang periode. Så ble det bråstopp av ulike årsaker, og da ble resultatene svakere enn man hadde trodd. Utfordringen hans nå er å snu en lang, negativ trend, påpeker TV 2s fotballekspert.

Opptur like rundt hjørnet

For Klopp og Pochettino var oppturen like rundt hjørnet etter 27 ligakamper.

Klopp hadde bare noen få kamper igjen av sesongen. Han forsterket stallen med blant andre Sadio Mané, Georginio Wijnaldum og Joël Matip, og kvittet seg med daukjøtt som Christian Benteke og Joe Allen.

Ved halvspilt sesong hadde Liverpool fortsatt heng på Chelsea i tittelkampen. Det endte til slutt med fjerdeplass, men målet om Champions League-kvalifisering var nådd.

Pochettino tok over Tottenham før sesongstart, og hadde elleve kamper igjen. Sesongavslutningen var midt på treet, og de liljehvite endte på femteplass. I likhet med Klopp kvittet han seg med daukjøtt i overgangsvinduet, og forsterket med Toby Alderweireld, Heung-min Son og Kieran Trippier.

Neste sesong startet ikke gnistrende, men så fikk Pochettino fart på sakene. Tottenham var lenge Leicesters nærmeste utfordrer i tittelkampen. Så kom kollapsen, men målet om Champions League ble nådd med tredjeplass.