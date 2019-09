I Tour de France ga ham seg dagen før tempoetappen fordi han var misfornøyd med utstyret til Bahrain-Merida-laget.

I VM-tempoen brukte Rohan Dennis (29) den sykkelen han selv ville, og svarte med å smadre konkurrentene på sin ferd mot sin andre strake regnbuetrøye.

– I en egen klasse, på en helt mørk og svart sykkel uten noen merker, sier TV 2-kommentator Christian Paasche.

– Det var helt perfekt i dag, sier gullvinneren selv.

– Et tøft år

I mål var den australske tempokongen hele ett minutt og åtte sekunder foran det belgiske fenomenet Remco Evenepoel (19) på andreplass.

– Det har vært et tøft år. Det har vært mye prat siden Tour de France, men det var veldig spesielt å komme hit i best mulig form og forsvare tittelen, for å vise at jeg ikke gitt meg, at jeg er her for å vinne og at jeg fortsatt har mer å gi i denne sporten, sier Dennis.

Bronsen gikk til den italienske 23-åringen Filippo Ganna. Han var 46 sekunder bak Evenepoel på sølvplass. Ingen nordmenn stilte til start på årets VM-tempo.

Sykkelkontrovers

Arbeidsgiveren til verdensmester Dennis, Bahrain-Merida, setter neppe stor pris på det, men i stedet for å sette seg på lagets Time Warp TT-temposykkel fra Merida, stilte han med en BMC Timemachine TT.

I VM står rytterne fritt til å velge sitt eget utstyr når de representerer landslaget sitt, men rytterne har et sterkt press fra lag og sponsorer.

Da Linda Willumsen kjørte med en annen sykkel enn lagets da hun ble verdensmester i 2015, fikk hun nesten sparken på flekken av eget lag, skriver Cyclingnews.

Da TV 2 før tempoen spurte Dennis om det var ok for laget at han brukte det annet sykkelmerke, smilte 29-åringen lurt.

– Det må du spørre Bahrain-Merida om, svarte han.

Slettet kontoene i sosiale medier

Tempoen var det første rittet verdensmesteren syklet siden han sjokkerte med å gi seg under sommerens Tour de France. Han har heller ikke planer om å sykle flere ritt for Bahrain-Merida i år.

Siden Tour-exiten har han isolert seg fra sykkelverdenen og satset alt på å vinne VM-tempoen. Blant annet slettet han sine kontoer i sosiale medier.

– Å slette sosiale medier-kontor var det første skrittet. Men man hører likevel fortsatt ting. Så det har hovedsakelig handlet om å fjerne negative tanker i hodet mitt og å fokusere på det positive. Spesielt i oppladningen til dette. Jeg har forsøkt å tenke mer positivt om meg selv og folkene rundt meg. Folkene som faktisk støtter meg, uansett hva jeg gjør med livet mitt, forklarte han til TV 2 dagen før han nok en gang ble verdensmester.