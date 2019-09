Solveig Kloppen og Geir Fredriksen klare for nytt TV 2-program

– Vi håper at folk skal oppleve at det hjelper å snakke med noen om de vonde følelsene sine. Samtidig håper vi selvfølgelig at vi kan hjelpe en del til å få et mer avklart forhold til familiemedlemmene sine, og at noen til og med får en nær kontakt igjen, forteller Fredriksen.

– Det å stå i en konflikt er veldig energi-tappende, og kan ofte handle om misforståelser eller noe helt annet enn det det tilsynelatende ser ut som, mener Kloppen.

Spent på deltakelsen

Nordmenn er kanskje ikke kjent for å være de mest ivrige til å brette ut om vanskelige sider ved privatlivet. De to programlederne er spente på å se hvordan deltakelsen vil bli.

– Jeg håper jo at veldig mange forstår at dette er et prosjekt som kan være fint å være med på, fordi de kan få snakket litt ut, og at folk ser at de er med på noe viktig når de deltar, sier Fredriksen.

– Hva slags familiekonflikter tror du mest sannsynlig vil dukke opp?

– Hvis jeg skal gjette så er det mange søsken der ute som har glidd fra hverandre på grunn av arv, tror Fredriksen.

– Det trenger ikke nødvendigvis å være de største konfliktene. Og det er jo sånn at noen familiekonflikter og brudd i enkelte familier skal være sånn, det er ikke alle som skal ha kontakt med alle familiemedlemmer, sier Kloppen.

Serien kommer ikke til å ta for seg relasjoner som involverer psykisk sykdom, usunne relasjoner, vold eller overgrep. Alle som medvirker vil gjøre det på frivillig grunnlag og vil vurderes og følges opp av profesjonelt apparat.

