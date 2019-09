«Jeg føler virkelig at jeg må fortelle om dette og forhåpentligvis hindre andre i å gjøre samme feil,» skriver Christine Bader Debrecht på Facebook.

Hun har lagt ut flere bilder av den 19 år gamle datterens bil, som hun påstår ble ødelagt av en flaske tørrsjampo.

På bildene ser man hvordan store deler av setene foran er dekket av hvitt pulver fra sprayflasken.

Man ser også bilder av soltaket, som er helt knust.

Christine sier til ABC News at det var ektemannen hennes som oppdaget at noe hadde eksplodert inne i bilen da den stod parkert utenfor huset i St. Peters i Missouri.

– Vi ble sjokkert og forvirret. Vi hadde ingen anelse om hva som hadde skjedd. Det tok tid før vi løste mysteriet, men datteren min fant ut av det, sier hun.

VIL ADVARE: Christine Bader Debrecht håper at andre tar lærdom av Facebook-innlegget hennes.

Til Today forteller hun at hun først trodde at noen hadde kastet en murstein på bilen, eller at noe hadde falt ned fra himmelen.

Da datteren fant ut at det var tørrsjampoen hennes som hadde eksplodert, ble de målløse.

– Vi kunne nesten ikke tro at den hadde gjort så mye skade. Vi kan fortsatt ikke tro det, sier hun.

Landet 15 meter unna

Christine forteller at datteren nylig lot tørrsjampoen, som var av merket Equate Beauty, bli liggende i bilen.

På grunn av det fine været ble det fort varmt i bilen. Varmen førte til at tørrsjampoflasken eksploderte og ødela soltaket.

«Den skjøt gjennom soltaket, og var så høyt oppe i været at den landet 15 meter unna,» skriver Christine.

VASKEJOBB: Det tar nok tid før bilen blir som før. Foto: Christine Bader Debrecht

SMINKESAKER: Det var i bilens midtkonsoll at tørrsjampoflasken lå. Konsollen er nå dekket av tørrsjampo. Foto: Christine Bader Debrecht

«Jeg vil bare minne deg (og barna dine) om å respektere de advarslene som står på produktene du bruker. Ikke la spraybokser (og spesielt ikke tørrsjapo, da det virker som om det er et problem med noen merker) i bilen din! Jeg er så glad for at ingen ble skadet,» avslutter hun Facebook-innlegget.