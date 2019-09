Fredag starter VM i friidrett i Doha der blant andre Ingebrigtsen-brødrene og Karsten Warholm løper kvalifisering.

En av dem som gleder seg veldig til mesterskapet er Therese Johaug. Johaug er selv en svært habil løper. Hun utklasset hele feltet på 10 000 meter under friidretts-NM på Hamar og løp inn til tidenes femte beste tid (32.20) av en norsk løper i NM.

Nå skal hun benke seg foran tv-skjermen for å få med seg konkurransene fra Qatar.

– Jeg er skikkelig spent. Jeg gleder meg de begynner på fredag og har veldig tro på Ingebrigtsen-gutta, Karsten Warholm og Karoline Bjerkeli Grøvdal. Det er skikkelig moro at det er mange som kan være med å kjempe om medaljer, sier Johaug.

– Hvem fascinerer deg mest av Ingebrigtsen-gutta?

– Jeg må si Jacob. Han er uredd og virker som han har stålkontroll. Han har lagt en plan på hvordan han skal gjøre det. At han er såpass ung ... De motiverer og inspirerer meg i treningshverdagen min, sier Johaug.

Ingebrigtsen-gutta får tøff konkurranse fra flere afrikanske løpere, men de har ikke lagt skjul på at medalje er målet. Langrennsstjernen synes det gøy at nordmenn kan hevde seg i verdenstoppen i løping.

– Det er vanvittig imponerende at de kan matche seg med de beste i verden i løping. Det er noe nesten alle kan gjøre og som veldig mange holder på med. Langrenn er bare en bitteliten idrett ute i den store verden sammenlignet med friidrett og langdistanse. Der settes det verdensrekorder og OL-rekorder for hver gang. Det har man ikke i langrenn, sier 31-åringen, som skulle ønske at det også var slik i langrenn.

– Det hadde vært moro å se hvordan nivået i dagens langrenn er sammenlignet med tidligere år. Langrennssporten har utviklet seg og spørsmålet om hvem som har gått fortest blir veldig hypotetisk. Var det Bjørn Dæhlie, Petter Northug eller Johannes Høsflot Klæbo? Er det meg, Marit Bjørgen, Bente Skari eller Anette Bøe? Det hadde vært artig å se det, forteller hun.

Johaug har flørtet med tanken på å løpe EM i friidrett i Paris neste år, men da ønsker hun først å klare VM-kravet på 31.50. Johaug løp inn på 32.20 i NM, dog uten piggsko og trening på bane.

Før den tid venter NM i terrengløp i Oslo 13. oktober.

– Jeg kjører samme oppladning som jeg gjorde før NM på Hamar. Det blir ikke mange spesifikke økter før NM i terrengløp. Jeg er med først og fremst fordi det er utrolig god trening. I tillegg får jeg trigget konkurranseinstinktet litt, smiler hun.