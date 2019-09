Warholm går ikke for to VM-øvelser: – Det er 99,9 prosent sannsynlig

På fredag går startskuddet for Karsten Warholms innledende heat på 400 meter hekk. Den regjerende verdensmesteren er påmeldt til både favorittøvelsen og 400 meter flatt, men om alt går etter planen, dropper 23-åringen 400 meter flatt.

En av Warholms største konkurrenter, Rai Benjamin, har tidligere sagt til TV 2 at han mener at «dobling» (å løpe både 400 hekk og 400 flatt i et mesterskap) er galskap og at han ikke har vurdert det en gang.

– Jeg vil ikke anbefale det, sa Benjamin til TV 2.

Det er Warholm enig med.

– Når tar du avgjørelsen om du skal løpe begge og hva tenker du om at din argeste rival tenker at det er galskap?

– Han har jo rett i det for så vidt, men jeg tenker at det i utgangspunktet bare er noe jeg har gjort fordi jeg er i god form og har lyst til å løpe her. Hvis jeg skulle klare å drite meg ut på hekken, så har jeg en mulighet til. Det vil si at hvis jeg ryker ut i de innledende rundene eller at det skjer et eller annet som forhåpentligvis ikke skal skje, så har jeg en mulighet til, men det er veldig lite sannsynlig at jeg stiller på en dobbel her, sier Warholm til TV 2.

Friidrettsstjernen mener det ikke er realistisk å lykkes i begge øvelser.

– Det er nesten umulig med seks harde 400-metersløp på åtte dager, det tror jeg nesten ikke går. For å være ærlig har jeg egentlig ikke vurdert det i utgangspunktet, sier han.

– Så hvis du kommer til finale på hekk, så dropper du det?

– Ja, med all sannsynlighet. Det er 99,9 prosent sannsynlig.

Går alt som det skal for Warholm på fredag, er det semifinale på 400 hekk på lørdag og finale på mandag.

Trente samtidig med Benjamin

– Knut Skeie Solberg la ut et bilde av at du og Benjamin trente samtidig, er det litt «mind games» før VM eller?

– Man kan jo si at ingenting er så utpsykende som litt vennlighet, men egentlig er det bare god stemning. Vi snakker mye sammen og deler erfaringer, så vi har et ganske rasjonelt forhold til det å konkurrere. Tilfeldighetene skulle ha det til at vi trente på samme stadion én dag. Bortsett fra det har det vært ganske lite, bare hilst på hverandre og delt noen høflighetsfraser. Det er ikke noe mer enn det, i hvert fall ikke fra min side. Det er mulig at han prøver seg på et eller annet, men tror ikke det går inn i så fall.