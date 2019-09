– Vi ser voksne mennesker som mobber og hetser barn

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Uttalelsen skapte kraftige reaksjoner og etter kort tid rant det inn med kritiske kommentarer som anklaget Trump for ufin trolling av Thunberg.

Hovedpersonen selv tar derimot uttalelsen med stoisk ro.

– Du kan tolke den tweeten på mange måter. Jeg visste at han antakelig ville si noe om meg på et tidspunkt. Det har ikke noe å si, sa Thunberg i gjestestolen hos Skavlan i New York natt til onsdag.

– Leser du den som sarkastisk på noen måte?

– Selvsagt gjør jeg det, men ja, selvsagt kom han til å skrive det.

Store mengder

Camilla Viken sier at situasjonen blir enda verre når verdensledere og andre offentlige personer står bak hetsen.

– At verdensledere, men også offentlige personer og ledere i andre land og i Norge, holder på sånn med personangrep og mobbing, gjør det jo enda grovere fordi de er forbilder for mange. De er ment å gå foran og vise vei og det er nettopp for at vi skal få et samfunn som barn kan være trygge i, sier hun.

Viken forteller at UNICEF har måttet moderere sine kanaler tidligere også, men at de nå ser hets og mobbing på et helt annet nivå.

– Den mengden og det engasjementet som har kommet rundt denne posten med Greta Thunberg, har vi aldri vært vitne til i våre kanaler, sier hun.

At det er lov å motsi Thunberg på sak, er en annen ting, understreker generalsekretæren.

– Hun uttaler seg saklig og er veldig flink til å få frem hovedbudskapet sitt om bekymringen om hvilken klode barna skal arve. Å bli motsagt på sak er en del av det virket, men hun blir så massivt gått til angrep på som person. Det skal hun ikke tåle og det skal heller ikke vi som voksne tåle, sier hun og legger til:

– Saken hun jobber for dreier seg om klimaendringene, og det er viktig for alle barn. De er 100 prosent av fremtiden og naturligvis er de bekymret og krever at vi skal gjøre mer. Da må vi lytte til dem og ikke kommentere at de er barn eller unge, hvordan de ser ut, eller andre ting.