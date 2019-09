Belønnes med langtidskontrakt etter drømme-Vuelta

Følg sykkel-VM fra kl. 14 her!

Vuelta-sensasjonen - som fyller 28 år i morgen - har imponert stort i sitt første år som proff. Høydepunktet kom for mindre enn to uker siden da han syklet inn til en oppsiktsvekkende 8. plass i det spanske treukersrittet.

Hagen har allerede en kontrakt som strekker seg ut 2020 med det belgiske World Tour-laget. Men Lotto Soudal-sjefen, John Lelangue, avslører nå overfor TV 2 at de er i samtaler med nordmannen om en kontraktsforlengelse.

– Jeg håper at vi før året er omme er enige om en kontrakt som gjør at vi skal være sammen de neste tre årene, forteller Lelangue når vi møter ham i Yorkshire i forbindelse med VM.

Der skal Hagen konkurrere for Norge under søndagens fellesstart. På den britiske landsbygden kommer hans agent, Mattia Galli, til å møte Lotto Soudal-ledelsen for å diskutere en ny og forbedret kontrakt.

Det er uvanlig at lag tilbyr så lange kontrakter som Lotto Soudal nå vil gi Hagen. Nordmannen har tatt enorme steg på vært kort tid. Som 27-åring er han i ferd med å fullføre sin første sesong på World Tour-nivå på imponerende vis.

– Vi har nå fått se at han er en sammenlagtrytter for fremtiden, så nå må vi bygge et løpsprogram for neste år som innbefatter både etapperitt og de store tourene, forteller Lelangue.

2020 blir imidlertid et spesielt år, der både OL-løypa i Tokyo og VM-løypa i Sveits passer for deres norske rytter. Hagen forteller til TV 2 at OL vil være et stort mål, noe som kan komme i konflikt med Tour de France, som avslutter bare ti dager før fellesstarten i Japan.

– Hvis det ikke var OL og VM da ville jeg sagt ja allerede nå til at han skulle vært en del av laget i Tour de France allerede neste år. Men i og med at dette kanskje ikke er den beste forberedelsen til touren, så må vi ta en vurdering når vi ser hvilke løyper det blir i Giro d´Italia og Vuelta a Espana, forteller belgieren.

Hvis det blir Tour de France, så blir det imidlertid ikke som beskyttet kaptein.

– Vi har en sprinter i Caleb Ewan og Thomas de Gendt som skal i brudd. Carl Fredrik vil derfor ikke ha noe press for å få resultater. I sitt første Tour de France må ambisjonen være å teste ut nivået, og heller sikte seg inn på 2-3 etapper der han kanskje kan vinne en etappe - noe som vil være stort. Hvis det blir giroen eller vueltaen, så må målet være en topp 5-plassering, men touren er annerledes, understreker Lelangue.