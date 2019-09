Obosliga-klubben Start har besluttet å utestenge 12 personer etter søndagens supporterbråk i forbindelse med bortekampen mot HamKam.

Det skriver klubben i en pressemelding.

«På bakgrunn av klubbens sanksjonsreglement og andre faktorer har klubbens sanksjonskomite valgt å utestenge opptil 12 personer fra kamper på Sparebanken Sør Arena.

Utestengelsene, som trer i kraft fra dags dato, gjelder minimum ut 2020-sesongen, mens de lengste utestengelsene strekker seg ut 2021.

Sanksjonenes omfang viser at klubben tar sterk avstand fra hendelsene som skjedde i Hamar på søndag. Formålet bak sanksjonene er å sørge for at folk trives på klubbens arrangementer, og å sikre at spillere, supportere, øvrig publikum og vakter kan føle seg trygge på Sparebanken Sør Arena.

Start synes det er leit at enkelte personer har gitt Start-supportere negativ oppmerksomhet, og ønsker å få frem at klubben er glade for alle de flotte supporterne vi har, som er gode ambassadører for klubben, og bidrar på en positiv måte, både på hjemme- og bortekamper.»