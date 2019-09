– Vi må strekke oss langt for å få Lucas tilbake

– Far hadde en ny familie allerede i Narvik tidligere. Så blir saksbehandlingen et ansvar for UDI, sier Lyngedal.

Også Raja mener det viktigste er å få Lucas tilbake til Norge.

– Også blir dette noe vi må håndtere nær far kommer tilbake igjen hit, men barnets beste må være for øye hele tiden. Det er helt åpenbart at det må være i Lucas beste interesse at han får komme tilbake til Norge, og da må vi strekke oss langt, sier Raja.

Utenriksdepartementet kan kun hjelpe norske borgere med reisedokumenter, som blant annet visum. Lucas er norsk statsborger, mens faren har libysk statsborgerskap.

UDI ønsker ikke å kommentere saken, men sier at de behandler alle søknader etter gjeldende regler.