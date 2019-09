Mens regjeringen har kuttet i den kommunale eiendomsskatten og varslet nye kutt neste år, endrer byrådene både i Oslo og Bergen eiendomsskatten neste år.

Kutter i bunnfradraget

I Oslo svarer det rødgrønne byrådet med å redusere bunnfradraget i eiendomsskatten fra 4,6 til 4 millioner kroner.

– For å unngå at tapet blir altfor stort, har vi redusert bunnfradraget ned til 4 millioner kroner, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til TV 2.

Dermed spiser de opp mye av effekten etter at regjeringen har pålagt kommunene å gi minst 30 prosent rabatt på boligverdien når eiendomsskatten skal fastsettes.

– Det bekymrer meg at byrådet reduserer bunnfradraget. Det betyr at flere må betale eiendomsskatt og at de som betaler må betale mer, sier Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg.

Øker skattesatsen

I Bergen øker eiendomsskatten fra 2,6 til 2,8 promille neste år. Samtidig kuttes bunnfradraget i byen fra 1 milion til 750.000 kroner.

Dermed bremser byrådet i Bergen også kuttet til regjeringen, som ville gitt mange bergensere lavere eiendomsskatt.

– Vi oppfattet det kanskje som et forsøk på en finte fra Siv Jensen. som vi ikke synes noe om. Dette bør være opp til kommunene å bestemme, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap) til TV 2.



I Trondheim reduseres bunnfradraget i eiendomsskatten fra en halv million til 300.000 kroner.

– Usosialt

Regjeringens opplegg ville betydd kutt i eiendomsskatt for mange innbyggere i hovedstaden. Nå blir kuttet langt mindre.

– Det er en grunn til at vi har foreslått og fått vedtatt en reduksjon, det er fordi vi mener at de betaler for mye eiendomsskatt. Det har Stortinget sluttet seg til. Da bør Oslo og andre kommuner gi folk mindre eiendomsskatt. Raymond Johansen fratar innbyggerne sine disse pengene på den mest usosiale måten, sier finansminister Siv Jensen (Frp) til TV 2.

Byrådslederen i Oslo reagerer kraftig og mener regjeringen forsøker å gripe inn i kommunens handlingsrom.

– Hadde hun holdt fingrene av fatet og ikke rørt eiendomsskatten, hadde vi fortsatt hatt 4,6 millioner i bunnfradrag. Kan ikke jeg få gå til valg på eiendomsskatt og heller tape valg? At staten skal sitte med finansministeren i spissen og i detalj vite hvordan den økonomiske situasjonen er, det er bare tull, sier Raymond Johansen.

Finansministeren på sin side er svært kritisk til hva Oslo legger opp til.

– Dette er en oppskrift vi fraråder, fordi det er dobbelt usosialt og vil sende mer av eiendomsskattregningen til dem med dårligst råd, sier finansminister Siv Jensen.