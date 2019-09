NB: Wenche og Tommy lagde børek over åpen ild på skogsturen sin, men du kan også benytte stekeovn (200 grader i 25-30 minutter) eller stekepanne.



Du trenger:

• 1 pk filodeig (kjøpes i større dagligvarebutikker eller i spesialbutikker med internasjonale matvarer

• 2-3 gode never sopp (selvplukket i skogen eller fra butikken)

• Smør til steking

• 1-2 paprika i strimler

• 1 løk i tynne strimler

• 1-2 fedd finhakket hvitløk

• ev. litt spinat

• 200-300 g kvernet lammekjøtt, ev. karbonadedeig eller biter av for eksempel rå laks/ørret

• salt, pepper



Slik gjør du:

Rens og og del/riv sopp i mindre biter. Stek i en varm stekepanne til væsken fra soppen damper/koker bort. Tilsett smør og paprika, løk og hvitløk (og ev. spinat). Stek til grønnsakene er «møre». Ha litt smør i en stekepanne og legg 6-8 ark filodeig i flere lag oppå hverandre i en panne. De skal dekke bunnen og kantene på deigen skal henge utover kanten av pannen/formen slik at deigen kan pakkes over innholdet.

Legg over sopp og grønnsakblandingen, dryss ev. med litt salt og pepper. Fordel over biter av kvernet kjøtt og biter av fetaost. Brett over filodeigen som henger utover kantene i pannen. Legg 3-4 nye ark over det hele og pakk godt sammen på sidene slik at det blir en tett filodeigpakke.



Legg ved 2-3 smørklatter og stek 5-8 min på middels til varme panne. Snu filodeigpakken slik at den stekte siden kommer opp. Den skal være gyllen og sprø. Bruk et flatt lokk eller en tallerken til å snu pakken. Stek så 5-8 min på andre siden. Filodeigen skal være sprø og gyllen: Steketiden er avhengig av hvor varm pannen er.

Stekeovn: Stek midt i ovnen til børeken har blitt litt gyllenbrun i fargen. Dette tar cirka 25-35 minutter. La børeken avkjøles i minst 10-15 minutter før du skjærer den opp i biter eller stykkevis som en pizza.

Tips: Lager du børek i en stekepanne, må den snus etter halve steketiden (dvs. når den er blitt gyllen på undersiden). Snu den med hjelp av et lokk. Rester kan oppbevares i en tett boks i kjøleskap. Smaker også godt kald!