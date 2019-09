Landskampen-Sebastian har blitt truet på livet: – Ubehagelig

I torsdagens episode av TV 2-programmet Landskampen, hvor åtte av skisportens største navn fra Norge og Sverige kjemper for sin nasjons ære, blir temaet doping diskutert.

Therese Johaug (31) beskriver det som «en tøff krig» da hun ble utestengt i 18 måneder for å ha testet positivt på et ulovlig stoff.

Rundt bordet sittet også den svenske skiskytteren Sebastian Samuelsson (22). Han har vært en klar stemme i debatten rundt Russlands dopingprogram.

Hans kritikk mot den russiske dopingskandalen har vekt reaksjoner.

– Jeg har vært interessert i rett og galt, og jeg vil konkurrere på like vilkår, sier Samuelsson i programmet.

– Jeg har fått mange spørsmål, og jeg har valgt å svare ærlig på dem. Jeg tror at fordi jeg har vært ganske alene om å snakke om dette, så har det blitt mye oppmerksomhet, sier han videre.

Se video fra Landskampen, som sendes på TV 2 torsdag klokken 21.40., i toppen av saken.

Drapstrusler og hets

22-åringen har tidligere fortalt om at han har fått både drapstrusler og hets på grunn av sitt standpunkt mot doping.

Da TV 2 møtte Samuelsson under innspillingen av Landskampen på Rhodos i vår, fortalte han om sine reaksjoner på truslene.

– Jeg har ikke vært direkte redd, men det har vært ubehagelig noen ganger, sier han til TV 2.

– I begynnelsen ble jeg veldig sjokkert og forundret over hvordan folk oppfører seg på internett. Det har vært mange kommentarer i sosiale medier og slik, og det har på en måte gått bra. Men om jeg får direkte mail eller direkte meldinger, så blir det litt mer ubehagelig. Da skjønner jeg at de virkelig forsøker å få meg til å tie, og det synes jeg er veldig trist, sier han.

Lar seg ikke påvirke

Samuelsson forteller at han aldri har angret på sine uttalelser mot doping.

– Det har vært mange positive tilbakemeldinger også, så for meg har det alltid vært verdt å prate om dette, sier han.

Skiskytteren er opptatt av at reaksjonene ikke skal påvirke ham og stoppe hans utspill.

– Som en offentlig person, uansett om man er innenfor idrett, politikk eller journalistikk, så er det ganske vanlig å bli forsøkt påvirket til å tro at man sier noe feil eller at man blir forsøkt tvunget til å si noe annet. For meg har det alltid vært viktig, når jeg har fått disse truslene, at jeg hever meg over det og ikke lar meg påvirke av det, sier han.