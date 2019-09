Han har lest varselet som kan felle Trump: – Svært urovekkende

Ifølge New York Times dreier varselet seg ikke bare om hva Trump sa i samtalen med Ukrainas president, men også om måten ansatte i Det hvite hus håndterte transkripsjoner og opptak fra samtalen.

Kildene til opplysningene er to anonyme «personer som er informert om varselet».

Varsleren skal også ha navngitt flere ansatte i Det hvite hus som skal ha vært vitner til uredelige forhold utført av presidenten.

Avisen skriver også at et flertall i Representantenes hus nå støtter en etterforskning med sikte på å stille Trump for riksrett.

– Innholdet er svært urovekkende

Årsaken til varselet er en telefonsamtale mellom president Donald Trump holdt tilbake og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Trump blir anklaget for å ha brukt presidentembetet og offentlige ressurser til å drive en svertekampanje mot sin potensielle motpart i neste års valgkamp, Joe Biden.

Varslerrapporten er allerede gjort tilgjengelig for etterretningskomiteene i kongressen, og demokraten Adam Schiff, som leder etterretningskomiteen i Representantenes hus, beskriver innholdet som «urovekkende».

– Jeg fant anklagene i varselet svært urovekkende, og også veldig troverdige. Varselet avslører alvorlige overtramp og gir informasjon til komiteen som kan følges opp, sier han.

Trussel mot nasjonal sikkerhet

Det er som kjent ikke første gang president Donald Trump er under etterforskning. Den mye omtalte Russland-etterforskningen endte i at spesialetterforsker påpekte flere kritikkverdige forhold, uten at representantene i kongressen valgte å stemme om å stille Trump for riksrett.

Nå har noe endret seg. Tirsdag kunngjorde majoritetsleder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, at de nå innleder prosessen som kan føre til at Trump blir stilt for riksrett.

Flere amerikanske medier melder at tungen på vekstkålen kan ha vært en kronikk i Washington post, skrevet av syv demokrater fra såkalte lilla distrikter – områder der styrkeforholdet mellom demokrater og republikanere tradisjonelt er jevnt – der de skriver at tiden er inne for riksrett.

Til podcasten The Daily sier en av demokratene, Mikie Sherrill, som representerer New Jersey, at hun mener Trumps samtaler med Ukrainas president avdekker en trussel mot nasjonal sikkerhet, og at hun mener det er et lovbrudd som når terskelen for riksrett.

– Det at presidenten forsøker å få en fremmed makt til å påvirke valget, er en enorm trussel mot nasjonal sikkerhet. Dette handler om hva som er best for landet. Jeg har fått støtte fra flere republikanere i mitt distrikt, sier Sherill.