– Utviklingen hans har stoppet opp

TV 2-kommentator Øyvind Alsaker har samme inntrykk av Alli som Stamsø-Møller.

– Jeg synes alltid han har vært en spiller man ser lite til i kampene, men som dukker opp i de avgjørende øyeblikkene. Det har karakterisert Alli, spesielt i toppkampene. Jeg husker spesielt headingen mot Manchester City. Han var en målscorer, han var smart og han var spesialist på å dukke opp i boksen. Alli var jo en del av den telepatiske trioen med Harry Kane og Christian Eriksen, som etter hvert ble en kvartett med Son. Men Alli har vært veldig skadeplaget, sier Alsaker.

– Oppskrift på dårlig stemning

Alli fikk ikke mye hvile etter VM i fjor. Han kom innpå i bronsefinalen mot Belgia og startet mot Newcastle en knapp måned senere. Den tøffe belastningen kan forklare noe av Allis skadeproblemer, men Alsaker er klar på at det er et problem Tottenham har ressurser og kunnskap til å forebygge.

TV 2-kommentatoren er mer bekymret for tilstanden til London-klubben generelt.

– Jeg har stilt spørsmål i en blogg om det rakner i Tottenham nå. Man kan ikke se på Alli uten å se på totalpakken. Hvorfor spiller ikke Eriksen? Hva skjer i Tottenham? Eriksen ville vekk, så forholdet til Pochettino virker kjøligere. For meg virker Pochettino som en slagen mann. Hvis alle overganger skjer over hodet hans er det ikke særlig stas å sitte med playmakeren og et forsvar på utgående kontrakt. Det er oppskriften på dårlig stemning. Det er klart at to belgiske landslagsstoppere på utgående kontrakt snakker sammen. Det er noe som ikke er som det skal være. Dele Alli føyer seg inn i rekken. Til tross for sin unge alder er han en veteran. Det er de samme Spurs-spillerne som har dratt lasset de siste fire-fem årene. Og de får mindre og mindre poeng for hver sesong som går. I forrige sesong tapte de 13 kamper. Liverpool tapte én. Kurven i ligaen er nedadgående, konkluderer Alsaker.

Slitasje i gruppen

Det har vært mye snakk om at Pochettino snart må vinne noe mer Tottenham. Alsaker mener det er helt nødvendig for at Pochettino-eventyret skal få en lykkelig slutt.

– Når det ikke skjer noe dukker det opp slitasje, og nå virker det som det er slitasje i hele gruppen. Manageren er lei fordi han ikke får penger til å handle. Flere spillere er lei. I flere sesonger har vi snakket om at Pochettino må vinne noe med Tottenham. Forklaringen på det er enkel. Det er litt som med Liverpool. Disse klubbene betaler langt fra mest i lønn til spillerne. De beste Spurs-spillerne kan doble lønnen et annet sted. Man kan holde et prosjekt gående med entusiasme, drive og en karismatisk trener i en periode. Så vil den perioden ta slutt med mindre man vinner og dominerer, sier han.

– Er det én ting som er sikkert i dette gamet - man ser på det Pochettino, Klopp og Guardiola - er at man må være helt på fotballnerd-nivå for å lykkes. Hvis det nivået faller fordi noen spillere vil vekk og ikke orker mer, eller at Pochettino er lei og ikke er fornøyd med Levy, så faller prestasjonene. Tottenhams lag bør helt klart klare en klar 3. plass denne sesongen, men det ser ikke slik ut nå, avslutter kommentatoren.