Isfront mellom Frp-topper: – Det er ikke akseptabelt

– Så du føler deg feiltolket?

– Jeg kan ikke svare på hva Per-Willy Amundsens intensjon er, jeg må bare fortelle hva jeg har stått på for. Frp godtar ikke mobbing av barn. Så må forøvrig Frp gjerne ta en diskusjon om hvilke virkemidler vi ønsker å bruke i klimasaken, men partiprogrammet er tydelige på at Frp aksepterer at det er klimautfordringer i verden.

– Vil du ta opp angrepet med parlamentarisk leder Hans Andreas Limi?

– Jeg vet ikke.

– Totalbom

Per-Willy Amundsen selv ønsker ikke å kommentere at Bruun-Gundersen kaller hans angrep uakseptabelt.

– Du kaller henne feig, og du antyder at hun kun gjør dette fordi det gavner hennes politiske ambisjoner. Står du inne for det?

– Jeg ønsker ikke å kommentere den disputten, men jeg diskuterer gjerne sak.

– Men var det en god måte å beskrive en partikollega på en åpen plattform?

–Det har jeg ingen kommentar til. Men jeg har registrert Åshild Bruun-Gundersen tidligere ikke har gått av veien for å angripe sine partikollegaer.

Amundsen avviser at hans Facebook-poster om Greta Thunberg og klimademonstrasjonene fører til hets av barn.

– Den kritikken er svært vanskelig for å forstå. Tvert imot ønsker jeg å verne våre barn. Det er ikke et angrep på Greta Thunberg, men et forsøk på å nyansere en debatt som gjør at barn lever i frykt. Dette er en total misforståelse.

– Må være lov å diskutere

Videre sier Amundsen at han mener han har et ansvar for at barn ikke skal bli unødvendig skremt av det han kaller klimahysteri.

– Jeg oppfatter at hun snakker om noe helt annet enn det jeg ville diskutere. Som stortingspolitiker får jeg henvendelser fra barn som er skremt fordi de har fått beskrevet et ukorrekt bilde av en dystopisk fremtid. De er redde for at verden skal gå under. Her har vi på Stortinget et ansvar for at barna ikke skal bli unødvendig skremt.

– Hva mener du selv om debatten i kommentarfeltene på dine poster?

– Jeg tenker det er viktig at vi har en politisk debatt, men at det ikke er greit at folk blir mobbet. Hvis man ikke skal få lov til å diskutere det ordskiftet som skremmer barn, fordi man da blir anklaget for å mobbe Greta Thunberg, da er vi på ville veier, sier Amundsen til TV 2.

TV 2 har kontaktet parlamentarisk leder i Frp Hans Andreas Limi, men han har ikke tatt telefonen.

Limi skriver i en sms til TV 2 at han mener denne uenigheten bør håndteres internt i partiet, ikke i mediene.

Han har i etterkant fått tilsendt følgende spørsmål i en melding:

– Er det greit at Amundsen anklager en kollega for å være feig, og at han skriver at «du må gjerne være politisk korrekt når det tjener dine ambisjoner?

– Hva vil du gjøre med saken som leder for Amundsen og Bruun-Gundersen?

Limi har ikke besvart disse spørsmålene.