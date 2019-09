Se VM-tempoen her fra kl. 14

19-åringen er nemlig blant favorittene når det ligger en regnbuetrøye i potten under VM-tempoen i Yorkshire.

– Det er aldri for tidlig, sier belgieren selvsikkert på spørsmål om han det er for tidlig å bli verdensmester.

I så fall blir han tidens yngste.

I fjor gjorde han rent bord i juniorklassen og vant utrolig nok nesten hvert ritt han stilte opp i. At han vant både tempoen og fellesstarten i Innsbruck for ett år siden, var derfor ingen stor overraskelse.

Nå har han hoppet over én klasse, er ikke med på U23-øvelsene, men stiller i stedet mot seniorene under mesterskapet i England. Du skulle da trodd at han så på det første året som læring. Men nei, ikke denne gutten.

– Jeg er klar. Løypen passer meg, jeg er motivert, og jeg er i bedre form enn for en måned siden, sier Evenepoel i et intervju med TV 2 Danmark.

I august vant Deceuninck-Quick-Step-rytteren Clasica San Sebastian og tempoen i EM. Men der EM-tempoen var 22 km lang, er VM-tempoen 54 km.

– Det blir min lengste tempo i karrieren. Jeg er ikke nervøs, men jeg er spent på hvordan jeg takler den lange distansen, sier han.

Belgieren skulle egentlig bli fotballspiller. Han var ansett som et stort talent og har aldersbestemte landskamper. Unggutten - med en fortid i både Anderlecht og PSV - la fotballskoene på hylla foran 2017-sesongen. Etter det har karrieren skutt fart i et tempo sykkel-verden ikke har sett maken til.

– Jeg byttet til sykling da det var et øyeblikk da noen personer ønsket å plassere meg på benken, og jeg var i ferd med å bli lei fotball. Jeg ønsket å prøve noe nytt, å gjenopplive gleden ved sport, så jeg fortalte foreldrene mine at jeg ønsket å prøve sykling og umiddelbart tok jeg sykkelen til faren min for en treningstur. Så, en uke senere, kjøpte jeg en gammel sykkel og kjørte mitt første ritt. Jeg var bitt av basillen, sa Evenepoel til Quick-Step Floors' hjemmesider da signeringen ble bekreftet.

Mens han for ett å siden syklet mot barn, venter nå rutinerte proffer som Rohan Dennis, Primoz Roglic og Victor Campenaert, tre ryttere som blir pekt ut som de kanskje størst favorittene foran dagens øvelse.

– Det er en helt surrealistisk følelse. I fjor var det mot juniorene. Nå er det mot proffer. Og det har bare gått ett år, sier han til Cyclingnews.

PS! Ingen nordmenn stiller til start på tempoen.