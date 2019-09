Onsdag sporet et godstog av på Bryn stasjon i Oslo. Det var ingen passasjerer i toget.

– Vi har folk på stedet som har begynt å jobbe for å løse problemet. Det vil ta noe tid, men vi håper det er i orden før folk skal hjem fra jobb, sier pressevakt Dag Svinsås i Bane Nor til TV 2.

Vy opplyser om at strekningen Alna-Oslo S stenges, og at det vil bli satt opp alternative ruter for strekningen. Noen tog vil også bli innstilt.

– Det fremstilles i appen hvilke tog som blir innstilt eller berørt av hendelsen, sier pressesjef Åge-Christoffer Lundeby.

Politiet har foreløpig ingen opplysninger om hendelsen.

– Det er ingen som har varslet oss om hendelsen, så det er nok ingen politisak, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til TV 2.