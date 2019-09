Det var 21. november i fjor at Maja Herner forsvant sporløst fra Ørsta på Sunnmøre.

Åsted Norge kan for første gang vise de siste bildene av Maja, tatt bare en time før hun ble borte.

Hun gjør innkjøp i en lokal Kiwi-butikk og filmes av butikkens overvåkingskamera. Der kjøper hun tradisjonelle kolonialvarer og alt virker normalt.

Dro trolig til fjells

Maja hadde bodd bare en drøy uke i Ørsta før hun ble borte. Hun jobbet som renholder, men var en sprek dame som ofte gikk tur i fjellene. Foto: privat.

Maja Herner flyttet til Ørsta bare en drøy uke før hun ble borte. Hun jobbet for et vaskefirma og brukte mye av fritiden sin ute i naturen.

Politiets teori er at hun dro på en fjelltur i området ved Saudehornet, og at hun ble utsatt for en ulykke. Men ifølge ordfører Stein Aam (Sp) begynner folk i bygda å tvile.

Mener det kan være en kriminalsak

– Politiet er sikre på at Maja er i fjellet, men folk i bygda, og jeg er blant folket, vi er i fryktelig tvil. For det har vært lett så lenge i Ørstafjellene av Røde Kors, frivillige og politi, og det har vært flere aksjoner med helikopter, sier ordføreren.

Lederen i Ørsta idrettslag, Erlend Andersen, forteller til Åsted Norge at mange heller mot tanken om at det har skjedd noe kriminelt.

– Det er mange som mener hun ikke kan ligge i fjellet. Hele fjellområdet er gjennomsøkt, og det er ikke et særlig stort område heller. Mange tenker at dette er en kriminalsak, sier Andersen.

Maja Herner (25) elsket å reise. Høsten 2018 forsvant hun sporløst i Ørsta på Sunnmøre. Foto: privat

Politiet har bedt om bistand fra Kripos

Påtaleansvarlig Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt forstår at folk i bygda begynner å lure på hva som kan ha skjedd med Maja.

Påtaleansvarlig Yngve Skovly holder fast på teorien om at Maja ble utsatt for en ulykke i fjellet, men har likevel bedt Kripos om bistand. Foto: politiet

– Det er naturlig at det blir spekulasjoner. Det har gått vel ti måneder siden hun forsvant uten at vi har funnet henne, men vi vet også at terrenget her er så vanskelig at det godt kan ligge personer der som vi ikke vil finne.

Likevel har han besluttet at Kripos skal kobles inn i etterforskningen.

– Vi synes det er naturlig å høre om at andre kan se på dette med friske øyne. Det kan jo være noen etterforskningsskritt Kripos mener vi burde utført, og da synes vi det er naturlig å be om bistand, sier Skovly.

Har alltid funnet savnede før

Lederen i Ørsta Røde Kors, Jarle Bjørdal, vil ikke spekulere i hva som har skjedd med Maja. Han sier likevel at de aldri tidligere har opplevd å ikke finne en person som har vært forulykket i det aktuelle fjellområdet.

– Jeg kan ikke utelukke noe som helst. Vi har søkt med enorme ressurser. Vi har søkt i mange dager, det har vært flere hundre personer oppi her og søkt, så vi har gjort det beste vi kan for å finne henne. Men vi kan ikke garantere at hun ikke er her, sier Bjørdal.

Han mener det ville vært en stor lettelse for både de pårørende og folk i Ørsta om Maja Herner hadde blitt funnet.

Politiet i Ørsta understreker at de fremdeles vil ha tips fra folk som kan vite noe.