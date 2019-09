Tidligere i år skulle Tyler (39) og Elisha Hessel (37) på svangerskapskontroll sammen hjemme i Jefferson County i Missouri.

Paret fikk hakeslepp da legen fortalte at Elisha testet positivt på metamfetamin, skriver CBS News.

Elisha forteller at hun aldri har vært i nærheten av metamfetamin, og at hun begynte å lure på om det var narkotika i huset de akkurat hadde kjøpt.

Lite visste hun at huset de akkurat hadde kjøpt, var en tidligere methlab.

Tidligere hadde naboene deres hintet om personene som bodde der tidligere ikke hadde vært helt «normale».

– De hadde også nevnt at politiet hadde vært der og beslaglagt noe narkotika, sier Elisha.

En hjemmetest ga utslag i huset, og paret tilkalte et renovasjonsselskap. Også deres tester ga utslag på metamfetamin.

Søkte på nett

I delstaten Missouri kreves det at boligselgere må opplyse potensielle kjøpere hvis eiendommen er blitt brukt til fremstilling og/eller bruk av metamfetamin.

Årsaken er at de fordampede krystallene fra stoffet kan bli sittende igjen i vegger, tepper og tak i mange år etterpå, og utgjøre en helsefare for beboerne.

BESLAG: Dette var noe av det politiet fant i huset under ransakelsen i 2013. Foto: Politiet

Elisha og og Tyler fikk ikke beskjed om at deres hus var blitt brukt til fremstilling av metamfetamin. Først etter at de selv søkte på Google, fant de ut at politiet i 2013 registrerte funn av metamfetamin i huset.

Politiet bekrefter overfor Today at de fant utstyr til å produsere metamfetamin i huset, etter å ha blitt tipset om at det var en såkalt methlab der.

Til tross for dette ble aldri huset undersøkt for å se om krystallene fra methfremstillingen og -bruken var blitt igjen i vegger og tak.

– Vet ikke hva vi skal gjøre

Etter at forsikringsselskapet har gitt dem avslag, må Taylor og Elisha betale 100.000 dollar, altså over 900.000 norske kroner, for å sanere huset.

– Vi har flyttet ut, og vet ikke helt hva vi skal gjøre akkurat nå, sier Elisha.

Paret forsøker nå å samle inn penger via GoFundMe, slik at huset er klart når babyen kommer i januar 2020.

På spørsmål om hvordan fosteret har det etter at Elisha testet positivt på metamfetamin, svarer Elisha dette:

– Hun har det bra. Hun vokser normalt og ultralydbildene ser flotte ut, sier hun.