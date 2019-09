Politiets nettpatrulje i Øst politidistrikt kom denne uken med en klar oppfordring til norske foreldre:

– Ikke nekt ungdommen å sende nakenbilder, skriver de i Facebook-innlegget.

Jostein Dammyr er faglig leder for nettpatruljen i Øst politidistrikt. Han sier til TV 2 at de ikke ønsker å anbefale ungdommen å sende nakenbilde av seg selv, men at voksne må tenke seg om før de snakker med barna om dette temaet.

– Hvis foreldrene går hardt ut, og sier at de ikke må gjøre det, eller truer med at de tar telefonen dersom de sender nakenbilder, så blir terskelen for å komme til foreldrene for å få hjelp om de opplever problemer, mye høyere, sier Dammyr.

– Helt avgjørende

Det er en oppfatning Tale Maria Krohn Engvik, best kjent som «Helsesista», kjenner seg igjen i. Hun mener det er helt avgjørende at foreldrene er smarte når de snakker med barna sine om slike temaer.

– Jeg sier aldri at ungdommen ikke skal sende nakenbilder, og at det er det dummeste man gjør, sier hun.

TA PRATEN: Helsesista, Tale Maria Krohn Engvik, mener foreldre må ta praten om nakenbilder så fort barna får tilgang til en smarttelefon. Foto: Vilde Brandtzæg Clausen

– Hvis det går galt, og foreldre har sagt at man absolutt ikke skal sende nakenbilder, så er de ofte de siste barna går til for å få hjelp, sier helsesøsteren videre.

I innlegget kommer det frem at 13 prosent av norske ungdommer sendte nakenbilder i fjor. Politiet mener derimot det er viktig at foreldre forstår at dette kan være et ledd i en pågående flørt.

– Målet vårt er at flere skal tørre å gå til foreldrene for å få hjelp, og dermed bygge ned skammen rundt det å sende nakenbilder. Vi ønsker å utfordre de satte normene om at nakenbilder er noe man ikke skal gjøre, sier Dammyr.

Oppfordring til foreldrene

Politioverbetjenten mener ikke foreldrene forstår hvor viktig det er at de personlig tar samtalen med barna sine, og at de heller ser til skolen eller politiet.

– Ungdommen hører mer på foreldrene sine, enn skolen og barna. Derfor må foreldre være klar på at de vil hjelpe, selv om ungdommen har gjort noe de egentlig ikke har lov til, sier Dammyr.

For dersom ungdommen har sendt nakenbilder, og det har gått galt, er det avgjørende at foreldre tar de imot med et åpent sinn.

– Det finnes ikke et fasitsvar på hvordan man vil reagere hvis man får et nakenbilde spredt, men om man har foreldre som er dømmende og lite forståelsesfull, kan det gjøre situasjonen veldig mye vanskeligere, sier Engvik.

Økt fokus

Både «Helsesista» og politiet mener også det er svært viktig at foreldrene også lærer ungdommene om konsekvensene ved å sende nakenbilder, og generell bruk av smarttelefoner.

– Å gi barn en smarttelefon uten å gi de opplæring på hva de kan møte, er som å sende de alene på bussen til Oslo sentrum midt på natta, sier «Helsesista».

Dammyr i politiet mener at ungdom i større grad forstår konsekvensene ved å sende nakenbilder nå, enn tidligere.

– De har blitt bedre og bedre på det, mye på grunn av et økt fokus fra både politi og andre. Jeg har større tro på den generasjonen som vokser opp med smarttelefoner nå enn tidligere, sier han.