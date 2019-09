Nå kan han stilles for riksrett – slik har det gått tidligere

– Dersom republikanerne ser at dette er en god anledning til å kaste han under bussen, kan det være at han gjør som Nixon, sier han og legger til:

Eirik Bergesen Foto: Ingvil Teige Stiegler

– I stedet for å ta et ydmykende tap, et nederlag påført av egne partifeller, kan ha gå ut og si at han var uskyldig, at de ikke hadde noen sak og at systemet er rigget mot han, men at han ikke hadde noe annet valg enn å trekke seg. Da kan han si at han uansett ikke ville blitt dømt, men at han ikke ville påføre samfunnet denne lidelsen og unødvendige bruken av tid og ressurser.

I likhet med Steinhovden understreker Bergesen at Nixon ble felt av alt som kom frem underveis i saken.

– Han ble tatt for «the cover up» – «It's not the crime, it's the cover up». Så det mange nok fortsatt «håper» med Trump, også på republikansk side, er at han snubler i måten han prøver å dekke over dette på.

– Er det en reell sjanse for at det skjer?

– Ja, det er det absolutt. Det er sjanse for at han snubler.

Foto: AP Photo

Clinton-effekten

Et annet mulig narrativ kan likne det som skjedde da Bill Clinton ble stilt for riksrett i sin tid, etter Monica Lewinsky-skandalen.

– Det er en veldig lik situasjon som man har i dag, med en tydelig speaker som var ganske sikker på at det samme som skjedde med Nixon ville skje igjen. Det ble satt i gang en prosess, selv om det ikke var populært hos folket, og man trodde han ville trekke seg. Men det skjedde ikke i det hele tatt, sier Steinhovden.

Derimot var det Newt Gingrich, som førte saken, som måtte gå av. Clinton ble om mulig enda mer populær og ble sittende i to år til.

– Newt Gingrich kjørte saken så hardt at det ble oppfattet som en overdrivelse. Det ble avdekket at Clinton hadde løyet og hatt sex med en praktikant. I ettertid har man tenkt at dette er jo MeToo-saker, men den gang var det ikke mange nok som tenkte på det. Det som skjedde var at Clinton økte i popularitet, sier han og fortsetter:

– Det som er ganske interessant nå, er at de som heide på Clinton godtok at han løy, og det er akkurat det som skjer med Trump-tilhengerne nå. De ser når han lyver, men de godtar det og støtter han likevel. Det er altså ikke bare et fenomen som handler om Trump og republikanere. Folk er villige til å tro på sine politiske ledere, så lenge de tror nok på det politiske prosjektet.

Under sin presidentkampanje var det vanskelig for Hillary Clinton å kritisere Trump for hans seksuelle trakassering av kvinner, på grunn av hennes ektemanns historie. Foto: Susan Walsh

Vingeklippet

Samtidig understreker USA-eksperten at riksrettssaken i 1998 ble et skudd for baugen for Bill Clinton.

– Det tok så mye tid at han ikke rakk å gjøre noe som helst annet, og han mistet autoriteten sin, sier han.

Også her trekker Bergesen paralleller til Donald Trump, som flere ganger har uttrykt frustrasjon over å bruke tid på Russland-etterforskning og Mueller-rapporten i stedet for på egen politikk.

– Man kan godt forstå han, for det tar nesten all oppmerksomhet, og velgerne hans vil selvfølgelig at han skal holde på med andre ting, sier han.

Pelosi vs. Trump

Thor Steinhovden sier det er mye som står på spill for Nancy Pelosi.

– Hun har levd et helt politisk liv i Washington og dette handler om hele hennes ettermæle, sier han.

Mens Nancy Pelosi er Washingtons overkvinne, er Trump god på politiske spill som dette, og kan klare å bruke det som nå skjer til sin egen fordel frem mot valget i 2020.

– Han elsker jo å ha tydelige fiendebilder, sier Steinhovden og fortsetter:

– I 1973 var det ganske mye folkeskikk igjen i amerikansk politikk. I 1998 var det betydelig mindre folkeskikk og riksrettsprosessen ble et gjørmeslagsmål. I dag foregår alt i gjørma, og i gjørma er det Trump som er aller best.