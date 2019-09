BMWs lille, og så langt eneste elektriske bil, har vært en stor suksess i Norge.

Så langt i år er det solgt over 3.800 eksemplarer, og i3 har lenge toppet salgsstatistikken hos BMW i Norge.

Faktisk var bilen Norges tredje mest solgte bil uansett klasse i 2018. At i3 har vært en viktig modell for BMW i Norge, er det altså ingen tvil om.

Ingen oppfølger

Nå melder imidlertid den tyske bilprodusenten at det ikke kommer en direkte etterfølger for den populære Norgesmodellen.

Det bekrefter BMWs markedsdirektør Pieter Nota til Financial Times (bak betalingsmur).

Årsaken til at BMW nå velger å fase ut i3, skal være at de heller vil investere i andre ladbare og helelektriske modeller.

– De elektrifiserte bilene skal bli mer mainstream, forteller Nota, og antyder at BMW i3 ikke er en modell som har appellert bredt til massene.

Derfor er BMW i full gang med utvikling av nye elektriske modeller. Allerede i 2023 vil BMW å ha 25 ladbare modeller på markedet, hvorav minst halvparten vil være helelektriske.

BMW vil ikke si når dagens generasjon i3 er ferdig, men de bekrefter at det ikke kommer noen direkte oppfølger.

Ingen dramatikk

Da BMW i3 kom på markedet i 2013 representerte den en ny retning for BMW, sammen med i8 som fulgte i 2014. I takt med at Norge var tidlig ute med elbiler, har BMW i3 også gjort det svært bra her til lands.

– Siden 2013 har vi levert over 23.000 BMW i3 i Norge, og vi runder straks 4.000 så langt i år. Med andre ord leverer i3 fortsatt svært bra. Den har vært, og er fortsatt, vår døråpner og spydspiss for elektriske modeller før de nye modellene kommer fra neste år og utover, forteller Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør i BMW Norge.

Han legger til at det ikke ligger noen dramatikk i at det ikke kommer en direkte oppfølger til i3, nettopp fordi BMW kommer med flere nye del- og helelektriske modeller fremover.

Blant dem er iNext som kommer i 2021, samt i4 og iX3

På litt sikt kommer også en fullelektrisk 7-serie, og ikke minst BMW M NEXT, som blir en fullverdig sportsbil.

Både under utvikling og produksjon av i3, er bærekraft i fokus hos BMW. Det innebærer blant annet fornybare og resirkulerte materialer, i tillegg til at fabrikken i Leipzig har vindmøller, slik at produksjonen skjer ved hjelp av grønn strøm fra vindkraft.

Her kan du lese mer om BMWs elektriske planer fremover.

